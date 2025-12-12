Il Palermo di Inzaghi vince ancora: Sampdoria sconfitta al Barbera

PALERMO - La 16ª giornata si apre al Renzo Barbera dove il Palermo di FiIippo Inzaghi conquista la terza vittoria consecutiva battendo la Sampdoria per 1-0. La squadra di Inzaghi sale provvisoriamente al 3° posto (29 punti, -2 dalla coppia capolista) mentre i blucerchiati restano al penultimo posto (13 punti).

Rosanero che sbloccano il parziale al 29' e lo fanno con una perfetta ripartenza dopo palla recuperata: Pohjanpalo serve Palumbo che vede lo scatto di Le Douaron. L’attaccante punta Abildgaard che temporeggia portandolo però in area dove la punta rosanero calcia battendo Ghidotti per l'1-0. Secondo tempo scarno di occasioni se non due, sempre per i padroni di casa tra il 53' ed il 59': prima Ceccaroni intercetta al limite dell’area e di gran carriera va coast to coast fino al limite dell’area doriana dove allarga per Le Douaron, scarico per Palumbo, bel tiro sporcato da Ceccaroni nell’area piccola ma Ghidotti si supera per evitare il 2-0. E poi con la mezza frittata dei doriani con il retropassaggio di Abildgaard che regala il pallone a Pohjanpalo che però indugia essendo in posizione defilata con Ghidotti che riprende posizione.