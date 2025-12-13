Tuttosport.com
Monza, la crisi continua! Il Venezia batte i brianzoli e offre l'assist al Frosinone

I brianzoli non vincono più e la classifica di vertice si compatta. Importante vittoria per la Juve Stabia
2 min
MonzaVenezia
Monza, la crisi continua! Il Venezia batte i brianzoli e offre l'assist al Frosinone© LAPRESSE

VENEZIA - Continua il momento di difficoltà del Monza che nell'apertura del programma del sabato della 16ª giornata cade in Laguna. Dopo due pareggi arriva il ko per i brianzoli che perdono per 2-0 al Penzo contro il Venezia sotto i gol di Perez (49') e Adorante (56') su calcio di rigore. I biancorossi di biancorossi restano a 31 punti ma adesso in scia (a -2) hanno il Palermo di Inzaghi ed appunto i lagunari. Chi potrebbe beneficiare maggiormente dalla sconfitta del Monza è Frosinone che, in caso di vittoria lunedì a Pescara si prenderebbe il primo posto in solitaria con 3 punti di vantaggio sull'inseguitrice.

Il Modena torna a vincere. Colpo Juve Stabia

Non solo Venezia e Palermo ma anche il Modena sale a 29 punti rimettendosi in carreggiata. Gli emiliani vinco a La Spezia (in 10 dal 68' per doppia ammonizione di Felipe Jack) per 2-0 grazie al gol dopo 5 minuti di Nieling e al raddoppio di Gliozzi al 90' interrompendo il momento negativo (2 sconfitte filate).
Importante vittoria per la Juve Stabia che non solo fa suo lo scontro diretto contro l'Empoli per 2-0 (Giorgini al 12' e Carissoni al 63') ma fa un bel balzo in classifica salendo all'8° posto (22 punti) sfruttando la sconfitta casalinga per 2-1 della Reggiana contro il Padova. A decidere la sfida del Mapei Stadium la rete al 76' di Seghetti che porta i veneti al 9° posto (21 punti).
Infine il Bari non sfrutta praticamente un'ora di superiorità numerica a Bolzano (espulsione diretta per Tronchin al 25') pareggiando per 0-0 contro il Sud Tirol.

