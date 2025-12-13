Monza, la crisi continua! Il Venezia batte i brianzoli e offre l'assist al Frosinone

VENEZIA - Continua il momento di difficoltà del Monza che nell'apertura del programma del sabato della 16ª giornata cade in Laguna. Dopo due pareggi arriva il ko per i brianzoli che perdono per 2-0 al Penzo contro il Venezia sotto i gol di Perez (49') e Adorante (56') su calcio di rigore. I biancorossi di biancorossi restano a 31 punti ma adesso in scia (a -2) hanno il Palermo di Inzaghi ed appunto i lagunari. Chi potrebbe beneficiare maggiormente dalla sconfitta del Monza è Frosinone che, in caso di vittoria lunedì a Pescara si prenderebbe il primo posto in solitaria con 3 punti di vantaggio sull'inseguitrice.