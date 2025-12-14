Tuttosport.com
La Carrarese batte l'Entella: 3-1 con super gol di Schiavi. Infortunio per l'ex Juve Luis Hasa

Vittoria importante per la squadra di Calabro. A chiudere la giornata di Serie B la sfida tra Pescara e Frosinone
2 min
Serie Bcarrarese-entellapescara-frosinone
La Carrarese batte l'Entella: 3-1 con super gol di Schiavi. Infortunio per l'ex Juve Luis Hasa© LAPRESSE

Dopo le emozioni del sabato con la sconfitta del Monza e le vittorie di Modena e Juve Stabia, la sedicesima giornata di Serie B continua con i posticipi della domenica. Nella sfida delle 15:00 la Carrarese ha battuto in casa per 3-1 l'Entella grazie alle reti di Schiavi, Ruggeri e Abiuso. Inutile al fine del risultato il gol di Debenedetti. Alle 17:15, invece, sarà il turno di Pescara e Frosinone, match che chiuderà questa giornata di Serie B.

Vittoria importante per la Carrarese: battuto l'Entella

Il primo tempo della partita tra Carrarese ed Entella è stato privo di particolari emozioni. Le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol e l'unico episodio da segnalare è stato l'infortunio dell'ex Juve Luis Hasa al 18' minuto. Nella seconda frazione di gioco, invece, la situazione è completamente cambiata. A sbloccare la partita è stato Schiavi, che al 56' ha segnato una rete stupenda in rovesciata. Il raddoppio è arrivato 14 minuti più tardi con Ruggeri e poi al 73' è arrivata la rete de 3-0, firmata da Abiuso. L'Entella non si è però persa d'animo e al 75' ha trovato il gol del definitivo 3-1, segnata da Debenedetti. La squadra di Calabro sale quindi a quota 19 punti, mentre quella di Chiappella resta ferma a 15, in piena zona playout.

Pescara-Frosinone chiude la giornata

A chiudere la sedicesima giornata di Serie B sarà la sfida tra Pescara e Frosinone. I padroni di casa stanno vivendo una stagione particolarmente complessa e sono ultimi in classifica con 10 punti conquistati in 15 partite. Al contrario, il Frosinone è in testa al campionato con ben 31 punti in 15 giornate e vincendo staccherebbe il Monza. Sarà quindi una sorta di Davide contro Golia, l'ultima contro la prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

