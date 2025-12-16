Calciatori Panini, rivoluzione figurine: nasce il primo album Serie B della storia

La Serie B avrà per la prima volta una propria collezione di figurine Panini: è stata presentata a Milano nella sede della Lega B l'album Calciatori Serie BKT 2025-2026. Un evento al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Lega Serie B Paolo Bedin, la direttrice mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il vicepresidente Aiac Giancarlo Camolese, il direttore marketing, commerciale, media e comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini, Stefan Schwoch e Daniele Cacia e il giocatore del Monza Keita Baldè. "Questa collezione non rappresenta solo un momento storico del primo album dedicato interamente alla Serie BKT, ma è capace di raccontare con immagini e sezioni dedicate tutte le principali caratteristiche di un campionato dove è particolarmente forte la passione italiana per il calcio: i giovani, la tradizione e il legame con il territorio", ha detto Bedin. La collezione si compone di 480 figurine, di cui 60 speciali con effetti lucidi e sagomati, da raccogliere in un album da 48 pagine.