Catanzaro super, poker di vittorie: battuto il Bari in trasferta

BARI - La 17ª giornata al Sant'Elia di Bari con il Catanzaro che conferma il gran momento di forma. I giallorossi di Aquilani conquistano il quarto successo consecutivo (quinto risultato utile filato) battendo i padroni di casa per 2-1. Gli ospiti aprono le marcature al 30' con una grande azione condotta da Petriccione che serve Iemmello che a sua volta di testa offre a Pontisso il quale non può sbagliare da pochi passi per l'1-0. Il raddoppio arriva subito in apertura di ripresa con il colpo di testa vincente di Antonini al 59' su cross di Petriccione. Il gol per il Bari arriva troppo tardi al 93' con il rigore trasformato da Bellomo.
Il Catanzaro sale così a 28 punti portandosi momentaneamente ad un punto dal 6° posto del Modena, per il Bari invece arriva la sconfitta dopo 3 pareggi consecutivi che tiene la squadra di Vivarini nella zona calda della classifica (14° posto con 16 punti.)