Entella, non basta Debenedetti. Odogwu al 94' salva il Natale al Sudtirol

Entella e Sudtirol non riescono a ritrovare il sorriso neanche prima di Natale: un punto a testa che non muove molto la classifica e mantiene le due squadre poco sopra la zona playout di Serie B . I liguri non vincono da sei giornate, mentre gli altoatesini non conquistano i tre punti dallo scorso settembre. Non un grande spettacolo a Chiavari, ma il risultato in questo momento era il regalo che i due allenatori avrebbero voluto scartare. Chiappella ci è andato vicino grazie al gol Debenedetti , ma il pareggio all'ultimo istante di Odogwu gli rovinerà un po' le feste.

Entella, non basta Debenedetti. Odogwu salva il Sudtirol

La gara non vive di grandi colpi, con entrambe le squadre molto prudenti. Poche occasioni da gol e tanto tatticismo in campo, oltre alla paura di perdere. L'Entella è più viva e prova a mettere in difficoltà il Sudtirol con Franzoni, bravo a inserirsi e calciare in porta. Ma a sbloccare il match ci pensa il bomber Debenedetti al 43' con un colpo di testa su cross dalla destra di Bariti. Molto bravo l'attaccante a sovrastare Kofler e mettere a segno la sua terza rete in campionato. Nella ripresa l'emozioni scarseggiano e i padroni di caso si limitano a proteggere il risultato, ma vengono beffati al 94' da Odogwu che dopo una serie di batti e ribatti in area, riesce a scaricare il sinistro in rete. Mantova-Empoli ora chiuderà la diciassettesima giornata di Serie B.