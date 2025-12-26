Il Monza espugna Modena in rimonta ed aggancia il Frosinone

MODENA - La 18ª giornata di campionato si apre allo Stadio Alberto Braglia con il successo (2° filato) in rimonta del Monza che batte a domicilio il Modena per 2-1 e aggancia per una notte il Frosinone (in campo sabati) al primo posto a quota 37 punti.

Partita che si scalda sul finale del primo tempo con i padroni di casa protagonisti: al 34' gran tiro a fuori area di Massolin con Thiam che si supera e al 35' arbitro chiamato al Var per un contatto tra Izzo e Gliozzi in area. Il direttore di gara non sanziona nulla in diretta ma, dopo la visione, assegna rigore ed ammonizione al difensore dei brianzoli (tra i diffidati). L'attaccante dei canarini si presenta sul dischetto e non fallisce (7 su 10 in questo campionato dagli 11 metri) per il suo 9° gol stagionale che vale l'1-0. La reazione degli ospiti arriva ad inizio ripresa e ribaltano la partita: al 51' palla in mezzo di Birindelli con Azzi che sul secondo palo sorprende la disattenta difesa del Modena per pareggiare i conti e al 65' colpo di testa vincente di Ravanelli su calcio d'angolo per il 2-1 Monza! La squadra di Bianco non concede nulla e addiritura sfiora al 96' il 3-1 con Chichizola che salva su Lucchesi.