Gioia Samp, Barak all'ultimo respiro! Sale il Venezia, l'Empoli rallenta il Frosinone

Tre punti anche per Catanzaro e Juve Stabia. A chiudere la giornata Palermo-Padova e Bari-Avellino
3 min
Serie BEmpoliFrosinone
Gioia Samp, Barak all'ultimo respiro! Sale il Venezia, l'Empoli rallenta il Frosinone © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Dopo le emozioni di Santo Stefano e la vittoria del Monza sul Modena, la 18ª giornata di Serie B continua con un sabato ricchissimo di partite. Alle 12:30 è stato il turno di Spezia-Pescara, match vinto per 2-1 dalla squadra di casa grazie alle reti di Di Serio e Artistico, che hanno risposto a Dagasso. La squadra di Donadoni è così salita a quota 17 punti, mentre quella di Gorgone resta ferma all'ultimo posto. Alle 15:00, invece, in campo Carrarese-Mantova, Catanzaro-Cesena, Empoli-Frosinone, Juve Stabia-Sudtirol, Sampdoria-Reggiana e Venezia-Entella.

Vincono Catanzaro, Juve Stabia, Sampdoria e Venezia

Risultato bloccato tra Carrarese e Mantova, che non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0. Vince invece il Catanzaro, che grazie alle reti di Iemmello e Pittarello ha battuto 2-0 il Cesena. L'Empoli ha invece fermato sull'1-1 il Frosinone, che però grazie a questo punto conquistato torna in testa alla classifica di Serie B. I gol, entrambi nel primo tempo, sono stati di Raimondo e Nasti. Torna a vincere la Juve Stabia, che grazie alla rete di Maistro ha battuto 1-0 il Sudtirol, mentre la Sampdoria ha battuto 2-1 in rimonta la Reggiana grazie alle reti di Conti e Barak. Inutile per la squadra in trasferta il gol dell'ex Juve Manolo Portanova. Vince anche il Venezia, che grazie al gol di Yeboah su assist di Duncan ha battuto l'Entella e si porta al terzo posto in classifica, a -3 dalla vetta.

Le ultime partite e la classifica aggiornata

Alle 17:15 scenderanno in campo Palermo e Padova, mentre a chiudere la giornata di Serie B verrà chiusa da Bari-Avellino. Di seguito ecco la classifica completa:

  1. Frosinone 38
  2. Monza 37
  3. Venezia 35
  4. Catanzaro 31
  5. Cesena 31
  6. Palermo 30*
  7. Modena 29
  8. Juve Stabia 26
  9. Empoli 24
  10. Padova 22*
  11. Avellino 21*
  12. Reggiana 20
  13. Carrarese 20
  14. Sampdoria 17
  15. Spezia 17
  16. Sudtirol 16
  17. Entella 16
  18. Bari 16*
  19. Mantova 15
  20. Pescara 13

*Una partita in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

