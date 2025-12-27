Gioia Samp, Barak all'ultimo respiro! Sale il Venezia, l'Empoli rallenta il Frosinone

Dopo le emozioni di Santo Stefano e la vittoria del Monza sul Modena , la 18ª giornata di Serie B continua con un sabato ricchissimo di partite. Alle 12:30 è stato il turno di Spezia-Pescara , match vinto per 2-1 dalla squadra di casa grazie alle reti di Di Serio e Artistico, che hanno risposto a Dagasso. La squadra di Donadoni è così salita a quota 17 punti, mentre quella di Gorgone resta ferma all'ultimo posto. Alle 15:00, invece, in campo Carrarese-Mantova, Catanzaro-Cesena, Empoli-Frosinone, Juve Stabia-Sudtirol, Sampdoria-Reggiana e Venezia-Entella.

Vincono Catanzaro, Juve Stabia, Sampdoria e Venezia

Risultato bloccato tra Carrarese e Mantova, che non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0. Vince invece il Catanzaro, che grazie alle reti di Iemmello e Pittarello ha battuto 2-0 il Cesena. L'Empoli ha invece fermato sull'1-1 il Frosinone, che però grazie a questo punto conquistato torna in testa alla classifica di Serie B. I gol, entrambi nel primo tempo, sono stati di Raimondo e Nasti. Torna a vincere la Juve Stabia, che grazie alla rete di Maistro ha battuto 1-0 il Sudtirol, mentre la Sampdoria ha battuto 2-1 in rimonta la Reggiana grazie alle reti di Conti e Barak. Inutile per la squadra in trasferta il gol dell'ex Juve Manolo Portanova. Vince anche il Venezia, che grazie al gol di Yeboah su assist di Duncan ha battuto l'Entella e si porta al terzo posto in classifica, a -3 dalla vetta.

Le ultime partite e la classifica aggiornata

Alle 17:15 scenderanno in campo Palermo e Padova, mentre a chiudere la giornata di Serie B verrà chiusa da Bari-Avellino. Di seguito ecco la classifica completa:

Frosinone 38 Monza 37 Venezia 35 Catanzaro 31 Cesena 31 Palermo 30* Modena 29 Juve Stabia 26 Empoli 24 Padova 22* Avellino 21* Reggiana 20 Carrarese 20 Sampdoria 17 Spezia 17 Sudtirol 16 Entella 16 Bari 16* Mantova 15 Pescara 13

*Una partita in meno