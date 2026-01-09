Padova-Modena su Dazn anche in modalità gratuita e senza registrazione

TORINO - La 19ª giornata di Serie BKT si chiude domenica 11 gennaio alle 17:15 allo Stadio Euganeo con la sfida tra Padova e Modena, un incontro fondamentale per le sorti della parte centrale della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Il Padova, attualmente al 10° posto, vuole reagire dopo la sconfitta contro il Palermo e sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti sotto la guida di Matteo Andreoletti. Sul fronte opposto il Modena di Andrea Sottil, 7° in classifica, arriva alla trasferta veneta dopo il ko contro il Monza e punta a riscattarsi, cercando di ritrovare continuità e consolidare la propria posizione in graduatoria.