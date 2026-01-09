Padova-Modena su Dazn anche in modalità gratuita e senza registrazione

TORINO - La 19ª giornata di Serie BKT si chiude domenica 11 gennaio alle 17:15 allo Stadio Euganeo con la sfida tra Padova e Modena, un incontro fondamentale per le sorti della parte centrale della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.
Il Padova, attualmente al 10° posto, vuole reagire dopo la sconfitta contro il Palermo e sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti sotto la guida di Matteo Andreoletti. Sul fronte opposto il Modena di Andrea Sottil, 7° in classifica, arriva alla trasferta veneta dopo il ko contro il Monza e punta a riscattarsi, cercando di ritrovare continuità e consolidare la propria posizione in graduatoria.
La B senza abbonamento
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.
Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.