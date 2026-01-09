Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Padova-Modena su Dazn anche in modalità gratuita e senza registrazione

La 19ª giornata di Serie BKT si chiude domenica 11 gennaio alle 17:15 allo Stadio Euganeo con la sfida visibile anche senza essere abbonati
2 min
serie b dazn padova modena
Padova-Modena su Dazn anche in modalità gratuita e senza registrazione © Agenzia Aldo Liverani Sas

TORINO - La 19ª giornata di Serie BKT si chiude domenica 11 gennaio alle 17:15 allo Stadio Euganeo con la sfida tra Padova e Modena, un incontro fondamentale per le sorti della parte centrale della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.
Il Padova, attualmente al 10° posto, vuole reagire dopo la sconfitta contro il Palermo e sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti sotto la guida di Matteo Andreoletti. Sul fronte opposto il Modena di Andrea Sottil, 7° in classifica, arriva alla trasferta veneta dopo il ko contro il Monza e punta a riscattarsi, cercando di ritrovare continuità e consolidare la propria posizione in graduatoria.

La B senza abbonamento

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. 
Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS