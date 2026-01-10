Avellino e Sudtirol festeggiano grazie agli ex Juve. Ko clamoroso del Monza, vola il Frosinone

Il pomeriggio della Serie B si tinge ancora di bianconero, tra gol e qualche rivelazione. L'Avellino comincia l'anno al meglio contro la Sampdoria e conquista tre punti importanti grazie all'ex Juve Palumbo. I blucerchiati nonostante il calciomercato e arrivi importanti come Brunori, non riescono a far scattare la scintilla. Anche nel Sudtirol ci mette la firma un altro ex Next Gen, Pecorino, che con la sua rete contribuisce alla vittoria degli altoatesini contro lo Spezia. Perde a sorpresa il Monza contro l'Entella e ne approfitta il Venezia che lo supera in classifica, mentre il Frosinone sfrutta l'occasione per provare scappare via.
Cade il Monza, sorride il Sudtirol, scappa il Frosinone
Il Venezia cala il tris al Mapei contro la Reggiana: apre le danze Adorante, poi raddoppia Yeboah su rigore, Girma accorcia le distanze, ma Svoboda nella ripresa chiude i giochi. Al 69' gli ospiti restano in dieci per il rosso a Schingtienne, ma riescono a difendere il risultato: tre punti importanti per la lotta al titolo. Gli emiliani restano poco sopra la zona salvezza. Festeggia l'Avellino con un netto 2-1 contro la Sampdoria: protagonisti del match Palumbo e Tutino, per gli ospiti ci pensa Coda ma non basta: gli irpini restano così agganciati alla zona playoff, mentre i blucerchiati restano nella zona di pericolo. Festeggia di corto muso anche la Carrarese contro il Bari, che ormai non vede una vittoria da nove giornate: ai padroni di casa basta la rete di Abiuso. Dopo tre turni ritrova il sorriso il Sudtirol contro lo Spezia: al vantaggio di Vlahovic, resplicano l'ex bianconero Pecorino e Kofler. Al Frosinone bastano le firme di Monterisi e Ghedjemis contro il Catanzaro (in inferiorità numerica per l'espulsione di Frosinini) per tenersi stretto il primo posto in classifica. Il Monza cade a Chiavari contro l'Entella, decisivo il rigore di Franzoni.
Tutti i risultati di Serie B
- Reggiana-Venezia 1-3
- Avellino-Sampdoria 2-1
- Carrarese-Bari 1-0
- Frosinone-Catanzaro 2-0
- Sudtirol-Spezia 2-1
- Entella-Monza 1-0
- Juve Stabia-Pescara ore 17.15
- Cesena-Empoli ore 19.30