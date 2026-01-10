Avellino e Sudtirol festeggiano grazie agli ex Juve. Ko clamoroso del Monza, vola il Frosinone

Il pomeriggio della Serie B si tinge ancora di bianconero, tra gol e qualche rivelazione. L'Avellino comincia l'anno al meglio contro la Sampdoria e conquista tre punti importanti grazie all'ex Juve Palumbo. I blucerchiati nonostante il calciomercato e arrivi importanti come Brunori, non riescono a far scattare la scintilla. Anche nel Sudtirol ci mette la firma un altro ex Next Gen, Pecorino, che con la sua rete contribuisce alla vittoria degli altoatesini contro lo Spezia. Perde a sorpresa il Monza contro l'Entella e ne approfitta il Venezia che lo supera in classifica, mentre il Frosinone sfrutta l'occasione per provare scappare via.