Palermo, che beffa nel finale! Festeggia il Mantova: Inzaghi espulso e niente scatto promozione

Il Palermo inizia l'anno con una grande beffa e tre punti molto importanti cestinati per le ambizioni dei rosanero. Ad inzaghi non basta la firma di Ceccaroni per mandare ko il Mantova , che resta al penultimo posto, ma conquista il settimo risultato utile consecutivo in Serie B . Un ruolino di marcia che ha permesso ai siciliani di salire al quarto posto in classifica, ma un successo avrebbe messo maggiore paura a Frosinone e Venezia.

Palermo, che beffa! Il Mantova pareggia al 96'

Il Palermo approccia molto bene alla sfida e all'8' passa in vantaggio con Ceccaroni, che si inserisce bene in area e insacca su assist di Vasic. Primo centro stagionale per il difensore. Il Mantova prova a rimanere in partita e con Falletti sfiora il pari: il suo destro esce di poco. Sul finire del primo tempo, i rosaneri sfiorano il raddoppio con Pohjanpalo e Segre che fanno tiro al bersaglio su Bardi. Nella ripresa, gli ospiti partono meglio e ancora una volta sprecano un'occasione in contropiede con Palumbo, che con il suo mancino non prende la porta. Il ritmo gara si spegne ma non lo fa Inzaghi, che addirittura viene espulso. Negli ultimi minuti il Palermo alza il muro ma crolla al 96', quando ci pensa Marras a rovinare la festa dei siciliani. La sfida tra Padova e Modena in programma alle 17.15 chiuderà la 19esima giornata di Serie B.