Il Palermo inizia l'anno con una grande beffa e tre punti molto importanti cestinati per le ambizioni dei rosanero. Ad inzaghi non basta la firma di Ceccaroni per mandare ko il Mantova (che resta al penultimo posto), ma conquista il settimo risultato utile consecutivo in Serie B . Un ruolino di marcia che ha permesso ai siciliani di salire al quarto posto in classifica, ma un successo avrebbe messo maggiore paura a Frosinone e Venezia. Sorride invece il Padova di Papu Gomez e Lasagna : i biancoscudati battono il Modena e si avvicinano alla zona playoff.

Palermo, che beffa! Il Mantova pareggia al 96'

Il Palermo approccia molto bene alla sfida e all'8' passa in vantaggio con Ceccaroni, che si inserisce bene in area e insacca su assist di Vasic. Primo centro stagionale per il difensore. Il Mantova prova a rimanere in partita e con Falletti sfiora il pari: il suo destro esce di poco. Sul finire del primo tempo, i rosaneri sfiorano il raddoppio con Pohjanpalo e Segre che fanno tiro al bersaglio su Bardi. Nella ripresa, gli ospiti partono meglio e ancora una volta sprecano un'occasione in contropiede con Palumbo, che con il suo mancino non prende la porta. Il ritmo gara si spegne ma non lo fa Inzaghi, che addirittura viene espulso. Negli ultimi minuti il Palermo alza il muro ma crolla al 96', quando ci pensa Marras a rovinare la festa dei siciliani.

Padova, scatto playoff: Lasagna manda ko il Modena

Al primo affondo il Padova non perdona e passa in vantaggio con Bortolussi che finalizza un bel traversone di Capelli, attivato da una grande imbucata del Papu Gomez. Il Modena è pimpante ma non molto feroce. Ma di fronte gli ospiti si trovano anche un Sorrentino in grandissima forma, con il portiere che compie un vero e proprio miracolo su una girata di testa di Massolin. I padroni di casa si difendono e poi al 92' chiudono i giochi con Lasagna: Varas dà il via al contropiede e poi l'ex Udinese sotto porta si dimostra freddo e batte Chichizola.

La classifica di Serie B