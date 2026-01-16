Serie B: Bari-Juve Stabia gratis su Dazn

La 20ª giornata del campionato di Serie B prosegue sabato 17 gennaio alle 19.30 al San Nicola con la sfida tra Bari e Juve Stabia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. Le due squadre arrivano all’appuntamento vivendo momenti diversi della stagione: i pugliesi cercano punti fondamentali per risalire la classifica, mentre i campani puntano a consolidare la propria posizione di metà graduatoria. La squadra di Vincenzo Vivarini, a quota 17 punti insieme a Spezia e Sampdoria, vuole reagire dopo la sconfitta contro la Carrarese. La Juve Stabia, nona con 27 punti al pari con l’Empoli, arriva al San Nicola dopo il pareggio casalingo contro il Pescara e cerca continuità per confermare quanto di buono fatto finora sotto la guida di Ignazio Abate. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la Fa Cup e il calcio femminile con la Serie A.