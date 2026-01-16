Sampdoria, non basta il capolavoro di Cherubini: pari contro l'Entella

GENOVA - La 20ª del campionato di Serie B si apre allo stadio Marassi con lo scontro diretto nella zona calda della classifica che ha visto Sampdoria ed Entella pareggiare per 1-1, un pareggio amaro per la squadra di Gregucci che sale al 16° posto a +1 (18 punti a 17) sulla coppia Spezia-Bari. Per l'Entella, al secondo risultato utile consecutivo, un punto che la fa salire a quota 20 momentaneamente al 14° posto.
Al 34' blucerchiati in vantaggio con il bellissimo gol di Cherubini che intercetta il pallone sulla propria trequarti, si lancia in contropiede, salta due avversari per poi far partire un missile dal limite dell'area che vale l'1-0. Gli ospiti però reagiscono nella ripresa e al 76' trovano il pareggio con capitan Parodi bravo ad insaccare di testa su cross di Karic.