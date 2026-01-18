Il Palermo batte lo Spezia: Segre gol, Inzaghi a -1 dal Monza. Il Modena torna a vincere col Pescara

Il Palermo resta imbattuto. Al Barbera, i rosanero superano lo Spezia all'incontro valido per la 20ª giornata di Serie B trascinato dalla rete di Jacopo Segre, a segno dopo 11 secondi di gioco grazie all'azione da manuale che non ha permesso agli avversari di toccare palla: 1-0 il finale. Un risultato che allunga a 8 giornate la striscia di imbattibilità in campionato e che consente alla formazione di Filippo Inzaghi di ridurre a 1 punto il ritardo dal Monza, che sabato 17 ha a sua volta pareggiato in casa con il Frosinone. È infatti di 37 punti la quota promozione del Palermo, che riprende la rincorsa ai vertici della classifica dopo la rete subita al 96' che la giornata precedente aveva deciso il pareggio con il Mantova. Si aggrava invece la classifica degli Aquilotti, la cui classifica resta congelata a quota 17 punti con un ritardo di una lunghezza dalla Sampdoria e 3 dalla Virtus Entella 15ª: le due formazioni liguri si sono affrontate nel derby di giornata di venerdì raccogliendo 1 punto a testa dopo l'1-1 finale. L'agenda di Roberto Donadoni prevede ora la gara interna con l'Avellino del 24 e a seguire l'altro derby regionale con i blucerchiati del 31 gennaio.