Guida alla 21ª giornata di Serie B: il clou è Modena-Palermo, la Samp va a Catanzaro 

La 21ª giornata di Serie B si apre venerdì sera con l’anticipo Carrarese-Empoli e si chiude domenica, fischio d’inizio alle 17.15, col posticipo Catanzaro-Sampdoria. Guida alle 10 partite che compongono il turno.
Carrarese-Empoli, venerdì ore 20.30
La Carrarese di calabro viene da due vittorie di fila che hanno reso rosea la classifica: ora gli apuani sono al 10° posto, a -4 dalla zona playoff ma soprattutto a +7 su quella playout. Insomma, si potrebbe ripetere la comoda permanenza nella categoria ottenuta già nella passata stagione, questo hanno detto le ultime due vittorie su Bari (1-0) e Avellino (1-2). L’Empoli invece, che ha un punto più della Carrarese, continua nel suo campionato altalenante. Sabato scorso è stato sorpreso in casa dal Sudtirol (0-1), risultato con cui i toscani sono scivolati a -3 dalla zona playoff. Non sarà semplice ottenerli per il tecnico Alessio Dionisi, erede di Guido Pagliuca.
Cesena-Bari, sabato ore 15
Sarà la partita del secondo esordio di Moreno Longo sulla panchina del Bari, da terzo allenatore stagionale dopo Fabio Caserta e Vincenzo Vivarini. Longo era stato esonerato al termine della passata stagione, quando nelle ultime uscite il Bari aveva perso la corsa per qualificarsi ai playoff. Ma ora, con la squadra penultima, cioé in zona promozione diretta, è tutta un’altra storia. Fra l’altro, in estate il Bari è stato profondamente rivoluzionato e Longo troverà una squadra tutta nuova rispetto a quella della passata annata. Ripartire da Cesena non sarà il massimo per Longo: i romagnoli nello scorso turno hanno vinto in casa della Reggiana (1-2), chiudendo una serie negativa di due ko di fila e riportandosi al 5° posto, rimettendosi in carreggiata per un posto al sole dei playoff.
Frosinone-Reggiana, sabato ore 15
Impegno sulla carta agevole per il Frosinone capolista di Alvini, considerato che la Reggiana viene da 5 sconfitte di fila e un’eventuale altro rovescio potrebbe aprire la discussione sulla panchina del tecnico Dionigi, considerato che nel frattempo la Regia è precipitata al 14° posto, un solo punto sopra la zona playout. Il Frosinone invece, dopo essersi aggiudicato il titolo d’inverno (che nel 70% dei casi porta alla promozione in A a fine stagione), ha strappato un ottimo 2-2 a Monza, arrivando al definitivo pari in inferiorità numerica, a dimostrazione di quanti attributi abbia la squadra che con quel pari cruciale tiene a -4 il Monza terzo in classifica.
Juve Stabia-Entella, sabato ore 15
Con la vittoria di Bari (0-1), la Juve Stabia di Abate ha agganciato l’8° posto, cioé la zona playoff, scalzando l’Empoli. Le Vespe potrebbero avere anche i mezzi per disputare gli spareggi promozione, anche se la concorrenza non manca. Ma attenzione all’Entella di Chiappella, gasatissimo per il pari ottenuto a Marassi in rimonta sulla Samp, un punto restare a +1 sulla zona playout, dove i chiavaresi erano finiti, soprattutto a causa di un rendimento fuori casa molto deficitario. Ma ora forse, la musica in trasferta può cambiare per l’Entella.
Mantova-Venezia, sabato ore 15
Nello scorso turno, Modesto ha ottenuto la prima vittoria da allenatore del Mantova, vincendo 2-1 a Padova grazie alla doppietta di Mensah. Risultato preziosissimo, col quale i lombardi hanno raggiunto la zona playout. Certo, l’impegno col Venezia appare proibitivo. I lagunari di Stroppa non perdono da 9 partite, nelle quali hanno raccolto 25 punti, cioé hanno sempre vinto pareggiando solo ad Avellino (1-1 bugiardo, una delle prove migliori del Venezia). Con questo passo il Venezia ha agganciato il 2° posto, cioé la zona promozione diretta ma non solo, il Frosinone capolista dista un solo punto e sono tanti quelli che pronosticano il Venezia in vetta a fine campionato: in effetti parrebbe la squadra più forte, ci ha messo un po’ a dimostrarlo ma ora ci sono pochi dubbi.
Monza-Pescara, sabato ore 15
Partita da non fallire per il Monza di Bianco, reduce dal 2-2 interno con la capolista Frosinone. Al momento, i brianzoli hanno qualcosa in meno delle prime due della classe, come ha dimostrato il pari col Frosinone, subito da avversari che erano in 10. Ma i mezzi tecnici per colmare il piccolo gap, non mancherebbero. Fra l’altro, all’U-Power Stadium sbarcherà un Pescara che viene dal brutto ko interno col Modena (0-2), che relega gli abruzzesi sempre più all’ultimo posto, a -4 dalla zona playout e a -6 dalla salvezza diretta. Prima di quella partita le prestazioni della squadra, con Gorgone in panchina, non erano mai mancate. Ma se ora iniziano a mancare, si fa ancora più dura.
Modena-Palermo, sabato ore 17.15
Il match clou della giornata, con entrambe le squadre in zona playoff, il Modena al 6° posto e il Palermo al quarto. I canarini di Sottil nella scorsa giornata hanno ritrovato la vittoria dopo tre sconfitte di fila, fondamentale imporsi a Pescara (0-2) per riprendere la corsa playoff. Il Palermo invece, ha messo sotto lo Spezia in casa (1-0), quinta vittoria di fila tra le mura amiche del Barbera. La squadra insomma c’è. Ma per la promozione diretta - il traguardo per cui era stata costruita - non sarà semplice, chi sta davanti dovrà perdere qualche colpo, la crescita del Palermo potrebbe non bastare.
Spezia-Avellino, sabato ore 19.30
Nello scorso turno lo Spezia di Donadoni ha giocato una buona partita a Palermo, uscendo sconfitto 1-0 a ma a testa alta e giocando quasi alla pari con i più quotati avversari. Da qui si deve partire per non fallire la sfida contro l’Avellino di Biancolino, sorpreso la settimana scorsa in casa dalla Carrarese (1-2), risultato che complica non poco il sogno di vedere gli irpini ai playoff, ora distanti 5 punti mentre il margine sui playout è di 6 lunghezze. Insomma, partita che può dire molto sul futuro di entrambe le squadre, fra l’altro i due club sono in stretto contatto per possibili affari di mercato.
Sudtirol-Padova, domenica ore 15
Con la vittoria di Empoli (0-1)il Sudtirol di Castori ha fatto un bello scatto in chiave salvezza, seconda vittoria di fila dopo quella sullo Spezia e altoatesini ora a +3 sulla zona playout: non male, vista l’aria che aveva tirato in precedenza. Per il Padova invece, sarà la prima partita per il nuovo patron del club, il padovano Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, gruppo che fattura oltre un miliardo di euro. Col suo arrivo, si rilanciano le ambizioni del Padova. Magari in questa annata non sarà semplice piazzarsi ai playoff (visto anche l’1-2 incassato sabato dal Mantova). Ma in futuro si potrebbe vedere un Padova in lotta per quella Serie A che in città manca dal 1996.
Catanzaro-Sampdoria, domenica ore 17.15
Dopo aver chiuso il 2025 con 5 vittorie di fila, il Catanzaro di Aquilani ha rimediato solo rovesci nel nuovo anno, perdendo però dalle prime due della classe (2-0 a Frosinone e 3-1 a Venezia). Nulla di compromesso, anche se i calabresi sono scivolati al 7° posto e ora devono mettersi ai remi per replicare mi piazzamento ai playoff già ottenuto nelle due precedenti annate di B dei giallorossi. la Samp invece, non riesce a cambiare marcia. Il pari beffa con l’Entella dello scorso turno ha rimesso in discussione la guida tecnica, anche se la società ha confermato il duo Foti-Gregucci, anche se l’ipotesi Lombardo (già nello staff tecnico e con un contratto di tre anni), va sempre tenuta d’occhio. Fatto sta che coi risultati attuali, oggi la Sampdoria disputerebbe i playout col Mantova: si può e si deve fare di più, anche alla luce del mercato interessante che il club sta facendo (arrivati Esposito, Brunori, Viti e Palma).
