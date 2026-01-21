Guida alla 21ª giornata di Serie B: il clou è Modena-Palermo, la Samp va a Catanzaro 

Carrarese-Empoli, venerdì ore 20.30

La Carrarese di calabro viene da due vittorie di fila che hanno reso rosea la classifica: ora gli apuani sono al 10° posto, a -4 dalla zona playoff ma soprattutto a +7 su quella playout. Insomma, si potrebbe ripetere la comoda permanenza nella categoria ottenuta già nella passata stagione, questo hanno detto le ultime due vittorie su Bari (1-0) e Avellino (1-2). L’Empoli invece, che ha un punto più della Carrarese, continua nel suo campionato altalenante. Sabato scorso è stato sorpreso in casa dal Sudtirol (0-1), risultato con cui i toscani sono scivolati a -3 dalla zona playoff. Non sarà semplice ottenerli per il tecnico Alessio Dionisi, erede di Guido Pagliuca.

Cesena-Bari, sabato ore 15

Sarà la partita del secondo esordio di Moreno Longo sulla panchina del Bari, da terzo allenatore stagionale dopo Fabio Caserta e Vincenzo Vivarini. Longo era stato esonerato al termine della passata stagione, quando nelle ultime uscite il Bari aveva perso la corsa per qualificarsi ai playoff. Ma ora, con la squadra penultima, cioé in zona promozione diretta, è tutta un’altra storia. Fra l’altro, in estate il Bari è stato profondamente rivoluzionato e Longo troverà una squadra tutta nuova rispetto a quella della passata annata. Ripartire da Cesena non sarà il massimo per Longo: i romagnoli nello scorso turno hanno vinto in casa della Reggiana (1-2), chiudendo una serie negativa di due ko di fila e riportandosi al 5° posto, rimettendosi in carreggiata per un posto al sole dei playoff.