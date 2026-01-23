Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Carrarese vince ancora: tris e sorpasso all'Empoli. Altra sconfitta per Dionisi

Terzo successo di fila per la squadra di Calabro che vince 3-0 e sale a quota 29 punti in classifica
1 min
La Carrarese vince ancora: tris e sorpasso all'Empoli. Altra sconfitta per Dionisi© LAPRESSE

Carrarese da sogno che scrive un'altra pagina di storia vincendo per la prima volta tre partite consecutive in Serie B annichilendo l'ambizioso Empoli per 3 a 0. Partita a senso unico con i marmiferi che sbloccano il derby al 27' del primo testo con un imperioso stacco aereo di Illanes su angolo. Nella ripresa raddoppia Zanon sempre di testa dopo una respinta difettosa di Fulignati poi ci pensa Abiuso alla mezz'ora a chiudere i conti con una rete da antologia: stop al volo, piroetta per evitare Guarino e tocco felpato per battere Fulignati.

Secondo ko di fila per l'Empoli

L'Empoli rimedia il secondo ko di fila dopo la sconfitta casalinga con il Sudtirol e torna a casa con un passivo pesante, scavalcato in classifica proprio dalla Carrarese che si avvicina alla zona play-off.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS