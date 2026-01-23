La Carrarese vince ancora: tris e sorpasso all'Empoli. Altra sconfitta per Dionisi

Carrarese da sogno che scrive un'altra pagina di storia vincendo per la prima volta tre partite consecutive in Serie B annichilendo l'ambizioso Empoli per 3 a 0. Partita a senso unico con i marmiferi che sbloccano il derby al 27' del primo testo con un imperioso stacco aereo di Illanes su angolo. Nella ripresa raddoppia Zanon sempre di testa dopo una respinta difettosa di Fulignati poi ci pensa Abiuso alla mezz'ora a chiudere i conti con una rete da antologia: stop al volo, piroetta per evitare Guarino e tocco felpato per battere Fulignati.
Secondo ko di fila per l'Empoli
L'Empoli rimedia il secondo ko di fila dopo la sconfitta casalinga con il Sudtirol e torna a casa con un passivo pesante, scavalcato in classifica proprio dalla Carrarese che si avvicina alla zona play-off.