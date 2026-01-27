Abiuso, l’ultrà che fa il bomber: un passato all'Inter, ora i suoi gol fanno decollare la Carrarese 

È forse il sogno di ogni ultrà, di ieri e di oggi: diventare un bomber, magari della propria squadra. Qualcosa del genere sta accadendo a Fabio Abiuso, classe 2003, festeggerà 23 anni il 2 febbraio. Lo ha sfornato il Modena, di cui, da adolescente, è stato un tifoso della mitica curva Montagnani. Qualche anno prima di affermarsi in Serie B: con la Carrarese in questa stagione è salito a 8 gol e 4 assist, un exploit assolutamente inatteso, perdipiù con la formazione apuana, non certo una squadra di prima fascia. Che però è reduce da tre vittorie di fila e nell’ultima, il gran 3-0 inflitto nel derby all’Empoli, Abiuso ha segnato l’ultima rete, la terza di fila, visto che era andato a segno anche nel successo di Avellino e deciso la vittoria sul Bari. Davvero niente male e chissà, forse qualcuno a Modena ora si sta mangiando le mani, anche se i ragionamenti col senno di poi hanno sempre un valore relativo. Fabio Abiuso aveva iniziato nelle giovanili della Reggiana per poi passare dal quelle del Sassuolo e sbarcare nell’Under 17 del Modena. Prima, da bambino, una domenica di ottobre, si era innamorato della squadra canarina dopo essere stato portato per la prima volta allo stadio Braglia dal papà e lo zio. Per poi diventare da ragazzo un curvaiolo vero della squadra emiliana. Nel frattempo passava anche dal vivaio dell’Inter, vincendo il campionato Primavera con Chivu in panchina. È il 2021/22, coi ragazzi nerazzurri - ci sono Casadei, Fabbian e i fratelli Carboni - Abiuso segna 8 gol e ritorna nella sua Modena, stavolta per provare a imporsi in prima squadra. Indimenticabile quel giorno che segna al Parma con la maglia canarina sotto la sua curva Montagnani: resta la partita più bella della sua vita, conclusa festeggiando poi con i famigliari e gli amici della curva. L’idillio sembra perfetto. Modena impazzisce per il suo attaccante-ultrà.