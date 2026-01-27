Abiuso, l’ultrà che fa il bomber: un passato all'Inter, ora i suoi gol fanno decollare la Carrarese 

È forse il sogno di ogni ultrà, di ieri e di oggi: diventare un bomber, magari della propria squadra. Qualcosa del genere sta accadendo a Fabio Abiuso, classe 2003, festeggerà 23 anni il 2 febbraio. Lo ha sfornato il Modena, di cui, da adolescente, è stato un tifoso della mitica curva Montagnani. Qualche anno prima di affermarsi in Serie B: con la Carrarese in questa stagione è salito a 8 gol e 4 assist, un exploit assolutamente inatteso, perdipiù con la formazione apuana, non certo una squadra di prima fascia. Che però è reduce da tre vittorie di fila e nell’ultima, il gran 3-0 inflitto nel derby all’Empoli, Abiuso ha segnato l’ultima rete, la terza di fila, visto che era andato a segno anche nel successo di Avellino e deciso la vittoria sul Bari. Davvero niente male e chissà, forse qualcuno a Modena ora si sta mangiando le mani, anche se i ragionamenti col senno di poi hanno sempre un valore relativo. Fabio Abiuso aveva iniziato nelle giovanili della Reggiana per poi passare dal quelle del Sassuolo e sbarcare nell’Under 17 del Modena. Prima, da bambino, una domenica di ottobre, si era innamorato della squadra canarina dopo essere stato portato per la prima volta allo stadio Braglia dal papà e lo zio. Per poi diventare da ragazzo un curvaiolo vero della squadra emiliana. Nel frattempo passava anche dal vivaio dell’Inter, vincendo il campionato Primavera con Chivu in panchina. È il 2021/22, coi ragazzi nerazzurri - ci sono Casadei, Fabbian e i fratelli Carboni - Abiuso segna 8 gol e ritorna nella sua Modena, stavolta per provare a imporsi in prima squadra. Indimenticabile quel giorno che segna al Parma con la maglia canarina sotto la sua curva Montagnani: resta la partita più bella della sua vita, conclusa festeggiando poi con i famigliari e gli amici della curva. L’idillio sembra perfetto. Modena impazzisce per il suo attaccante-ultrà.
Il San Valentino di Abiuso
Ma poi per trovare spazio con continuità, deve migrare. Nella sessione di mercato del gennaio 2025 passa alla Sampdoria, di sicuro l’esperienza più negativa della sua carriera: i blucerchiati avevano già i problemi di questa annata e per lui trovare un posto al sole diventa quasi impossibile. Così, la scorsa estate, il Modena lo cede alla Carrarese. Sembra una bocciatura e invece diventa la chiave per prendersi il futuro, visto che ad oggi, la prospettiva di chiudere la stagione in doppia cifra in fatto di gol, è più che concreta. E a quel punto, vista l’età ancora giovane, potrà iniziare tutta un’altra carriera per lui. Ma buone nuove anche per il calcio italiano che ha bisogno come il pane di attaccanti giovani come lui che vedono bene la porta. Intanto, la passione di Abiuso per il Modena resta intatta. Nel girone d’andata, la sfida coi canarini s’è tenuta allo Stadio dei Marmi di Carrara, finita 0-0. Ma ora parenti e vecchi amici di Abiuso aspettano la sfida di ritorno, quando giocherà contro la sua curva Montagnani e coi galloni del bomber in erba. Accadrà a San Valentino, il prossimo 14 febbraio, come se alla compilazione del calendario di B si fosse tenuto conto della storia d’amore tra Abiuso e il Modena.