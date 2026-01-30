Tuttosport.com
Pohjanpalo e un ex Juve trascinano il Palermo: travolto il Bari al San Nicola

I rosanero di Filippo Inzaghi con un netto 3-0 e agganciano provvisoriamente il Monza al terzo posto della classifica di Serie B
1 min
Pohjanpalo e un ex Juve trascinano il Palermo: travolto il Bari al San Nicola© Agenzia Aldo Liverani Sas

BARI - Il Palermo dilaga contro il Bari per 3-0 con due imperiose zuccate di Le Douaron e Pohjanpalo ed un rigore dell'ex Juve Ranocchia. Succede tutto nel secondo tempo, al San Nicola, dopo un primo tempo di marca comunque siciliana. Ci provano subito i pugliesi al 3' con una girata di De Pieri smorzata in angolo. Ma quando il Palermo si affaccia in area pugliese, fa paura: all'11' Le Douaron conclude ad effetto da sinistra non centrando lo specchio di pochissimo. Colossale l'occasione fallita al 22' da Bani, che raccoglie una respinta centrale di Cerofolini su piattone di Segre ma manda alle stelle ostacolando pure Pohjanpalo. Ci prova anche Ranocchia a giro al 40': palla al lato.

Dominio rosanero nella ripresa

Il Bari perde Rao per infortunio e dopo l'intervallo la squadra di Inzaghi passa alla cassa: al 12' Le Douaron svetta più in alto di tutti su cross di Ceccaroni e supera Cerofolini. Il raddoppio arriva al 22', quasi in fotocopia: assist di Palumbo da sinistra, frustata di testa di Pohjanpalo che infila all'angolo basso. Nel finale il tris di Ranocchia su rigore, concesso per fallo di Cistana su Gyasi.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

