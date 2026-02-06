Tuttosport.com
Spezia-Entella sabato su Dazn anche in modalità gratuita

Le due squadre scenderanno in campo allo stadio Alberto Picco sabato 7 febbraio alle 19.30, match per tutti senza bisogno di registrazione
2 min
spezia entella dazn
Spezia-Entella sabato su Dazn anche in modalità gratuita© LAPRESSE
TORINO - Cresce l’attesa per il confronto tra Spezia e Virtus Entella, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie BKT. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio Alberto Picco sabato 7 febbraio alle 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, visibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. La sfida mette in palio punti in ottica salvezza, con le due squadre separate da una sola lunghezza in una zona caldissima della classifica. La squadra di Donadoni occupa attualmente il 17° posto a quota 20 punti, in coabitazione con Mantova e Bari. Appena un gradino sopra, in 16ª posizione, si trova proprio la Virtus Entella che, con i suoi 21 punti, cerca l'allungo decisivo per distanziare le dirette inseguitrici. Il derby regionale ripropone il duello già visto nel match d’andata, quando lo Spezia si è imposto per 1-0 sul campo dei biancocelesti grazie a una rete di Gabriele Artistico. Un colpo di testa all’88’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che nel finale ha regalato i tre punti. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

