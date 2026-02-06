Il Cesena torna al successo e si rilancia, Pescara sempre più giù aspettando Insigne

Cesena-Pescara, il match

Subito aggressivi i padroni di casa che al 17' sciupano la prima grande chance con Ciervo che si divora il gol, super Desplanches nella respinta di piede. Al 25' arriva il vantaggio romagnolo: prodezza di Berti che con un capolavoro balistico infila la palla dove Desplanches non può arrivare. Al 34' gli ospiti reagiscono con Caligara, ma a fine tempo Shpendi va vicinissimo al raddoppio in due occasioni. Nella ripresa ci provano gli ospiti a raggiungere il pari senza però trovare la via del gol e così al 77' è Francesconi ad indirizzare la sfida con la rete del raddoppio bianconero. Allo scadere per Shpendi l'occasione del tris su rigore, il portiere del Pescara ipnotizza l'attaccante romagnolo e il match termina sul 2-0.