Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Immenso Modena: abbatte il Venezia!

Decidono Tonoli e Beyuku nella prima mezz’ora: successo chiave per le speranze playoff dei gialloblù
Alessandro Vescini
1 min
Immenso Modena: abbatte il Venezia! © LAPRESSE

Il Modena ferma la corsa della capolista, battuta 2-0 al Penzo dagli emiliani, autori di una prova di carattere e di coraggio che ha imbrigliato la squadra di Stroppa (poco riconoscibile rispetto alle recenti uscite). L’avvio è equilibrato, con il Venezia che prova a manovrare e il Modena pronto a ripartire. Dopo una prima fase di studio, sono i lagunari a rendersi pericolosi con Adorante all’8’, bravo a liberarsi in area e a calciare sul primo palo, tro

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS