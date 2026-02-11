Frosinone a un punto dalla vetta di Serie B: tris all'Avellino. Il Monza non va oltre il pari

Il Frosinone non fallisce l'occasione a disposizione e si porta al secondo posto in classifica in Serie B : battuto 3-1 l' Avellino al Partenio. Le reti di Kvernadze e Calò alla mezz'ora portano gli ospiti sul doppio vantaggio, a cui si aggiunge il gol di Cichella al 61'. I padroni di casa ci provano al 77' con Enrici, la rete del difensore non basta ad evitare la sconfitta alla sua squadra. Tre punti fondamentali per la squadra di Alvini, che torna alla vittoria dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Venezia della scorsa settimana, portandosi a 48 punti in classifica al secondo posto: Monza scavalcato. I brianzoli raccolgono soltanto un punto in casa del Sudtirol , nel pareggio senza gol andato in scena al Druso.

Juve Stabia in rimonta sull'Empoli, reti bianche tra Bari e Spezia

La squadra di Abate torna a vincere dopo la beffa subita contro il Padova all'ultima giornata. Ad avere la peggio è l'Empoli, che sblocca la gara all'11' con l'ex Serie A Lovato. Nel secondo tempo la Juve Stabia fa tutto in 7': prima Leone al 57' e poi Carissoni al 64' consegnano alla squadra di Castellammare i tre punti e l'ottavo risultato utile consecutivo. Le Vespe restano in piena zona playoff a quota 38 punti, mentre l'Empoli resta bloccato a metà classifica a 28. Bari e Spezia si dividono la posta in gioco nello scontro salvezza di giornata. La squadra di Vivarini si porta a quota 21 punti, restando ancorato al 19°. Lo Spezia sale a 22, immediatamente sopra il Bari.