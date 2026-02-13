Cesena contro Venezia: su Dazn anche in modalità gratuita

TORINO - Sarà una prova di forza quella che attende il Venezia di Stroppa contro il Cesena: i veneti, primi in classifica a solo un punto di distanza dal Frosinone, scenderannoin campo al Manuzzi per tentare la volata verso la promozione diretta in Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn, sabato 14 febbraio alle 19.30, e visibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Quella che andrà in scena il prossimo sabato è solo un'altra delle grandi sfide che sta animando la stagione 2025/2026 di Serie BKT: la classifica vede, infatti, un'affollata zona play off con ben quattro squadre a un solo punto di distanza. Se per il Venezia, vincere significherebbe allungare sul Frosinone e dimenticare la sconfitta rimediata in casa contro il Modena nello scorso turno di campionato, il Cesena necessita dei 3 punti per recuperare posizione su Modena, Juve Stabia e Catanzaro e insidiare il Palermo di Pippo Inzaghi, fermo in quarta posizione dopo lo spettacolare 3-3 registrato a Marassi contro la Sampdoria. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.