Il Venezia torna al successo sbancando Cesena. Bene Palermo e Sampdoria

CESENA - Il Venezia capolista chiude il programma del sabato della 25ª giornata e lo fa con il ritorno alla vittoria. Dopo la sconfitta casalinga contro il Modena i lagunari vincono per 4-0 sul campo del Cesena (al 2° ko consecutivo) portandosi momentaneamente a +4 (53 a 39) il Frosinone secondo impegnato domenica a La Spezia. Venezia che ha sbloccato ed indirizzato la partita nei minuti finali del primo tempo: al 38' Busio apre le marcature con una perfetta punizione e al primo minuto di recupero Adorante è lesto nell'approfittare dell'errore di Yeboah che serve l'attaccante dei Leoni Alati per il raddoppio. Ad inizio ripresa (62') gli ospiti calano il tris con Hainaut mentre il poker arriva al 94' con il rigore di Lauberbach .

Vittorie per Inzaghi e Sampdoria

Settima vittoria casalinga di fila per il Palermo, che supera 3-0 l'Entella. Pronti-via ed è subito Pohjanpalo: stacco imperioso su angolo di Augello, per il finlandese sono 16 in campionato. Nel momento migliore dei liguri raddoppia il Palermo: altro angolo, Palumbo tocca per Ranocchia, il suo destro viene respinto goffamente da Colombi con la palla che entra senza che nessuno la tocchi. La ripresa inizia come il primo tempo, con il Palermo all'arrembaggio: Palumbo illumina per Pierozzi, gran sinistro al volo per il 3-0. I rosanero di Inzaghi salgono a quota 48 punti (3° posto) pari con Monza e a -1 dal Frosinone con entrambe in campo domenica

Colpo Sampdoria che batte 1-0 il Padova e raggiunge la squadra di Andreoletti in classifica a quota 29 punti volando lontano dalla zona retrocessione. Blucerchiati in vantaggio dopo 34' minuti con Brunori che realizza il penalty concesso dall'arbitro dopo il fallo di Villa su Begic, lanciato a rete dallo stesso ex attaccante del Palermo.

Il Modena infila la seconda vittoria di fila contro una Carrarese in frenata (un punto in 3 gare) tornando a vincere al "Braglia" oltre tre mesi dopo l'ultima volta: 2-0 il punteggio finale con i gol di Massolin (33') e Defrel (91'). Il Catanzaro non si attendere battendo per 2-0 il Matova per tornare al 5° posto (41 punti a 40) davanti ai "Canarini". A decidere la sfida del Nicola Ceravoli le reti di Iemmello (5') e Pontisso (39').