Il Frosinone vince e si riavvicina alla vetta, Spezia ko. Bene il Monza in rimonta contro la Juve Stabia

Lo Spezia perde ancora, 0-2 in casa contro il Frosinone, e subisce la durissima contestazione dei tifosi. In oltre trecento si presentano ai cancelli dopo il fischio finale per chiedere la dimissioni del tecnico Roberto Donadoni che ha portato a casa solo 5 punti nelle ultime sette giornate, pur potendo contare su un importante calciomercato di gennaio fatto di nove acquisti. Il confronto ha riguardato anche la dirigenza e la squadra, a cui viene chiesto di invertire una rotta che oggi porterebbe in serie C. In campo in realtà i calciatori liguri ce la mettono tutta contro i ciociari, secondi in classifica, ma vengono puniti due volte su contropiede da Kvernadze al 38° e Ghedjemis al 55°, mostrando lacune tattiche evidenti. Sprecano da parte loro le migliori occasioni con Skjellerup, entrambe di testa, sotto gli occhi dell'ex Pio Esposito, l'anno scorso trascinatore della squadre con 19 reti, oggi in tribuna. Dopo il confronto con gli ultras Donadoni in conferenza stampa dice "non pensare assolutamente alle dimissioni, ci sono altri che devono prendere certe decisioni" ed esprime la certezza di avere la squadra con sé e di poter uscire fuori dai bassifondi della classifica che oggi vedono lo Spezia terzultimo. Frosinone che si riavvicina al Venezia - ad una sola distanza dai lagunari - dopo la rotonda vittoria all'Alberto Picco.
Monza in rimonta sulla Juve Stabia, pari tra Empoli e Reggiana
Il Monza ribalta in casa la Juve Stabia di Pagliuca. Le Vespe non perdevano in Serie B dal 2025, ma i brianzoli portano a casa tre punti di vitale importanza per la rincorsa ai primi due posti in campionato. A sbloccare la gara sono stati gli ospiti con Mosti al 2'. Il secondo tempo è invece all'insegna del Monza: prima Hernani al 51' e poi Petagna al 64' consegnano ai padroni di casa i tre punti. Empoli e Reggiana si dividono la posta in palio portando a casa un punto a testa. Girma dagli undici metri porta la Reggiana in vantaggio al 26', poi Shpendi rimette il match in equilibrio al 72' in maniera definitiva.
Bari, sconfitta col Sudtirol. Il Pescara stende l'Avellino
Il Bari non vince più. Terza sconfitta nelle ultime quattro e squadra sempre più invischiata nella lotta salvezza. Al San Nicola il Sudtirol s'impone per 2-1: Merkaj e l'autogol di Mane consegnano agli ospiti una vittoria fondamentale per l'ingresso nella zona playoff. I padroni di casa provano a rimettersi in partita con il gol di Rao all'80, senza però riuscire a rimontare gli avversari. Bari al penultimo posto in classifica a quota 21 punti. La sfida tra Pescara e Avellino se l'aggiudicano i padroni di casa. Al Partenio segna il gol decisivo Brugman all'85', che consegna al club abruzzese tre punti di fondamentale importanza per la classifica: Pescara a quota 18 punti all'ultimo posto in classifica.