Il Frosinone vince e si riavvicina alla vetta, Spezia ko. Bene il Monza in rimonta contro la Juve Stabia

Lo Spezia perde ancora, 0-2 in casa contro il Frosinone, e subisce la durissima contestazione dei tifosi. In oltre trecento si presentano ai cancelli dopo il fischio finale per chiedere la dimissioni del tecnico Roberto Donadoni che ha portato a casa solo 5 punti nelle ultime sette giornate, pur potendo contare su un importante calciomercato di gennaio fatto di nove acquisti. Il confronto ha riguardato anche la dirigenza e la squadra, a cui viene chiesto di invertire una rotta che oggi porterebbe in serie C. In campo in realtà i calciatori liguri ce la mettono tutta contro i ciociari, secondi in classifica, ma vengono puniti due volte su contropiede da Kvernadze al 38° e Ghedjemis al 55°, mostrando lacune tattiche evidenti. Sprecano da parte loro le migliori occasioni con Skjellerup, entrambe di testa, sotto gli occhi dell'ex Pio Esposito, l'anno scorso trascinatore della squadre con 19 reti, oggi in tribuna. Dopo il confronto con gli ultras Donadoni in conferenza stampa dice "non pensare assolutamente alle dimissioni, ci sono altri che devono prendere certe decisioni" ed esprime la certezza di avere la squadra con sé e di poter uscire fuori dai bassifondi della classifica che oggi vedono lo Spezia terzultimo. Frosinone che si riavvicina al Venezia - ad una sola distanza dai lagunari - dopo la rotonda vittoria all'Alberto Picco.