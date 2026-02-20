Il Frosinone frena: 2-2 in rimonta contro l'Empoli. Il Venezia può tentare la fuga

FROSINONE - La 26ª giornata del campionato di Serie B si apre al Benito Stirpe di Frosinone con i padroni di casa che rimontano due volte e frenano contro l'Empoli di Cristian Shpendi per 2-2. La squadra di Alvini, reduce da due vittorie consecutive, raggiuge per una sera il Venezia in testa alla classifica a quota 53 punti con i lagunari che, domeni in casa, contro il Pescara potrebbero allungare sulle inseguitrici.

Dopo diverse occasioni, da una parte e dall'altra al 23' la squadra toscana sblocca il parziale: Ebuehi firma l'assist per Shpendi che accende un duello con Calvani, che gli tira la maglia, ma l'ex Cesena tiene palla e batte Palmisani in uscita per l'1-0. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere ed arriva al secondo minuto di recupero sugli sviluppi del calcio di punizione: assist di Monterisi per Ghedjemis che calcia di prima intenzione e batte Fulignati. Decisiva la deviazione di Curto.

Inizio di ripresa scoppiettante con l'Empoli che al 54' ritorna in vantaggio sempre con Shpendi, Elia si fa tutto il campo a sinistra poi, una volta arrivato in area, serve l'attaccante albanese che non può fallire. I ciociari reagiscono subito al 60' con Koutsoupias dopo unna serie di batti-e-ribatti nell'area dellE'mpoli