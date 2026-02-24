Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Con Superpippo aria di A a Palermo

I siciliani sono quarti: e i numeri sono da promozione
Luigi Butera
1 min
Con Superpippo aria di A a Palermo© foto federico serra-ag aldo live

PALERMO - C'è chi trascina in campo con i gol (Pohjanpalo) e c'è chi trascina dalla panchina con il suo carisma. C'è molto di Inzaghi in questa cavalcata del Palermo, che nell'ultimo week end è tornato a vedere la Serie A un po' più da vicino. In un campionato normale la striscia di 14 risultati utili (con 32 punti conquistati) avrebbe gi&agr

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS