La sfida tra Sampdoria e Bari su Dazn in modalità gratuita

- Le luci dello stadio Luigi Ferraris si accendono per l’anticipo che inaugura il weekend della. Domani,, lasarà. Il confronto tra blucerchiati e biancorossi mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano, entrambe impegnate in una fase cruciale della stagione. La classifica vede attualmente la, in coabitazione con l’Avellino, con la necessità di riscattare prontamente la recente sconfitta subita contro il Mantova. Gli uomini dipuntano a sfruttare il fattore campo per ritrovare quella continuità utile a riavvicinarsi alla zona play-off. Dall’altra parte, ilarriva a Genova con l’urgenza di muovere una classifica difficile. I pugliesi occupano infatti lae, dopo il pareggio maturato nell’ultimo turno contro il Padova, cercano una prestazione di carattere per abbandonare la zona calda e rilanciare le proprie speranze di salvezza. La partita d’andata allo stadio San Nicola aveva visto, terminato 1-1 con il vantaggio lampo di Depaoli a cui aveva risposto, appena quattro minuti dopo, la rete di Moncini.

