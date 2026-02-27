Samp ancora ko, al Ferraris passa il Bari. Il Monza batte l'Entella e si prende la vetta

Secondo ko consecutivo per la Sampdoria che torna a perdere anche in casa e lo fa contro il Bari . Al Ferraris i pugliesi si impongono col punteggio di 2-0. Apre le marcature Moncini dopo 26 minuti, servito alla perfezione da Esteves: nella ripresa sarà invece Bellomo a chiudere definitivamente i giochi al 90esimo. In classifica il Bari aggancia Spezia e Entella a quota 25 punti, restando sempre penultimo per la peggior differenza reti. Si fermano ancora i blucerchiati che restano a 29 punti in tredicesima posizione.

Azzi e Pessina lanciano il Monza

Il Monza batte l'Entella e si prende la vetta della classifica di Serie B: i briantei faticano nel primo tempo ma nella ripresa un buon Caso fa segnare prima Azzi e poi Pessina. Primo tempo con i brianzoli padroni del campo anche se le conclusioni a rete si contano sulle dita di una mano, vuoi per l'imprecisione delle punte, ma anche per la difesa compatta e attenta dell'Entella che di fatto ha neutralizzato le conclusioni di Birindelli al 20' e al 25' e al 42' il colpo di testa di Colpani. Avvio di ripresa con il Monza in pressing, al 50' la conclusione di Petagna passa davanti a Colombi senza che nessuno che possa intervenire. Al 63' in una delle poche sviste difensiva dell'Entella la palla arriva a Caso che mette in mezzo ad Azzi che tutto solo spara la palla in rete. All'81 contropiede monzese con Caso che tocca per Cutrone, la sua conclusione finisce sul palo. Al 91' arriva il raddoppio firmato da Pessina, bravo a ribattere in rete la palla respinta dalla difesa dopo un'azione avviata da Caso.