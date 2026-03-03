La Serie B su Dazn: Carrarese-Catanzaro visibile gratis

I riflettori dello Stadio dei Marmi si accendono per il turno infrasettimanale in Serie B. Mercoledì 4 marzo alle 19 la sfida tra Carrarese e Catanzaro (nella foto, l'allenatore Alberto Aquilani) sarà visibile a tutti i tifosi su Dazn in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione. Il match mette di fronte due formazioni che arrivano all’appuntamento con la voglia di trasformare i recenti pareggi in una vittoria per raggiungere i rispettivi obiettivi. La Carrarese di Antonio Calabro, attualmente all’undicesimo posto con 31 punti, punta a dare continuità alla buona prestazione offerta contro il Mantova. Dall’altra parte, il Catanzaro di Aquilani arriva in Toscana con l’ambizione di chi occupa le zone alte della classifica. I giallorossi, quinti a quota 45 punti, cercano il riscatto dopo il pareggio interno con il Frosinone: un bottino pieno permetterebbe di blindare il piazzamento playoff e continuare a sognare la promozione diretta. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la Fa Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.