Venezia e Monza vincono ancora: prove di fuga. Poker Sudtirol, crolla il Modena con l'Entella  

Netto successo del Venezia in casa contro l'Avellino nel 28° turno di Serie B . I neroverdi trovano la 18esima vittoria in campionato e volano a quota 60 punti in testa alla classifica . Con il Monza , che vince 3-1 sul campo del Modena e conquista il quarto successo di fila. Colpo esterno del Sudtirol , che trionfa 4-0 in casa della Reggiana e si avvicina alla zona playoff, mentre l'Entella batte 2-1 il Modena e ritrova tre punti preziosi per la lotta salvezza dopo tre ko consecutivi. 2-2, infine, tra Padova e Spezia .

Venezia-Avellino 4-0

Il fortino dell'Avellino dura mezz'ora, poi il Venezia cala il poker. Pullman davanti alla difesa, linee molto compatte per non lasciare spazi al Venezia, arrivando a giocare con le tre linee in meno di dieci metri nella fase difensiva. L'Avellino si è presentato al Penzo usando grande attenzione e provando a far male ai padroni di casa di rimessa. Possesso palla a senso unico, con la partita che si è complicata ancora di più per gli ospiti a causa di un'entrata da rosso di Tutino ai danni di Franjic al 34'. L'attaccante è entrato col piede a martello alto sul difensore lagunare proprio davanti agli occhi di Mucera, che non ha potuto far altro che espellere il calciatore. Quattro minuti dopo il Venezia ha legittimato la superiorità e in sei minuti ne ha fatti tre. Dagasso ha infilato Daffara dopo che il portiere ospite ha effettuato un miracolo su Busio, deviando la palla sulla traversa.A due minuti di distanza invece Reale, non impeccabile, ha svirgolato mettendo alle spalle del proprio portiere un cross di Sagrado. E' il 44' quando Busio conclude un'azione forse tra le più belle del campionato per costruzione di gioco: Svoboda disimpegna in difesa tra tre avversari, scarica su Kike, il quale vede Busio salire, l'americano scambia con Casas che gli ridà la palla, a quel punto Hainaut allarga la difesa e il play veneziano scaglia un bolide sotto al sette alla destra di Daffara. Secondo tempo da copia e incolla, con il gioco sviluppatosi a una porta sola, complice l'inferiorità numerica degli ospiti, raddoppiatasi al 40' del secondo tempo per il secondo giallo a Le Borgne, che era entrato all'inizio della frazione di gioco.Completa il poker una magia di Dagasso, che a tempo scaduto piazza un sinistro a giro da fuori area sotto al sette alla destra di Daffara.

Cesena-Monza 1-3

Notte fonda per il Cesena, sconfitto per 3-1 al Manuzzi dal Monza. Bella partenza dei romagnoli, che tengono bene il campo e vanno ad un passo dal vantaggio al 16' con Shpendi, che imbeccato al centro da Frabotta taglia bene sul primo palo ma trova una grande risposta di Thiam. Gli ospiti attendono il momento giusto per colpire e segnano al 25' con Azzi, che sfrutta il troppo spazio concesso da Ciofi per trafiggere Klinsmann con una fucilata dalla distanza. Tempo un minuto e Frabotta pareggia su sponda di petto di Cerri ma l'arbitro Bonacina vede un tocco di mano e annulla senza essere poi corretto dal Var. Rimangono tantissimi dubbi. Un Cesena ora in difficoltà a livello mentale capitola al 33' quando su un lancio dalle retrovie Azzi brucia Ciervo e mette al centro per Cutrone che realizza a centro area. Poco dopo altro errore di Ciervo e Caso, servito sulla sinistra dallo stesso Cutrone, la piazza a lato di un soffio. Il Cesena non molla ma è anche sfortunato: al 61' Castagnetti centra il palo su punizione mentre il Monza, pur rimasto in 10 al 70' per doppio giallo ad Azzi, tiene bene e al 78' cala addirittura il tris in contropiede col neoentrato Petagna su assist di Bakoune anch'egli entrato dalla panchina. Bello quanto inutile il gol della bandiera di Frabotta al 93' su assist di Bisoli. Dopo lo 0-3 pesanti cori contro Mignani da una Curva Mare che ha ormai perso la pazienza, cosa già riscontrata dopo i primi cambi tra i bianconeri. Sarà così anche per la società?

Entella-Modena 2-1

Vittoria casalinga per l'Entella che supera 2-1 il Modena conquistando tre punti importanti in chiave salvezza. Il primo tempo disputato a ritmo blando concentra tutte le emozioni in cento secondi, quelli conclusivi con quasi gli stessi protagonisti prima in positivo e poi in negativo: al 45' Santoro respinge corto un cross di Di Mario, Del Lungo appena fuori area tenta il destro a pelo d'erba che passa tra tante gambe e si insacca; al 46' palla al centro, Modena tutto avanti, proprio De Lungo si fa sommergere dal peso di Gliozzi che in qualche modo porge a Santoro, pallonetto sul secondo palo dove Tonoli salta su Di Mario e insacca. Nella ripresa due soli lampi. Al 14' doppia incredibile occasione per gli ospiti: cross di Zanimacchia, solissimo nell'area piccola Beyuku di piede inspiegabilmente colpisce la parte bassa della traversa, sul rimbalzo Wiafe schiaccia di testa, Tiritiello sulla linea respinge. Al 40' errore della difesa emiliana che rinvia sui piedi di Cuppone, cross immediato per Karic che manda a vuoto Imputato e segna. Esulta lanciando la maglia dimenticandosi di essere appena stato ammonito: espulso. Al 49' traversa di Ambrosino.

Padova-Spezia 2-2

Padova e Spezia pareggiano 2-2 allo stadio Euganeo ed escono dal campo con tanti rimpianti. I biancoscudati per aver fallito un'occasione d'oro per blindare la salvezza, gli ospiti per aver raccolto un solo punto che li mantiene in posizione critica. La gara scorre sul filo dell'equilibrio fino al 24', quando lo Spezia riesce a sfondare sulla sinistra. Il cross di Bonfanti trova solo a centro area Artistico, che di prima batte Sorrentino. Il Padova accusa il colpo, ma nel finale di primo tempo reagisce e pareggia al 39', quando Sgarbi raccoglie una respinta di Radunovic su tiro di Faedo per insaccare il suo quarto gol stagionale. Nella ripresa la gara sembra progressivamente spegnersi, prima delle fiammate dell'ultimo quarto d'ora. Al 33' Lasagna, lanciato da Fusi, vince il corpo a corpo con un avversario, si lancia in area e realizza di sinistro. Sembra fatta per il Padova, che invece quattro minuti dopo subisce il pareggio su azione d'angolo, con Bonfanti che salta in testa a Fusi e buca Sorrentino per il definitivo 2-2.