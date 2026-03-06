Anche questo è un derby: Modena-Cesena sarà visibile gratis su Dazn

È un derby che profuma di playoff quello che andrà in scena sabato 7 marzo al Braglia di Modena dove i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani. La partita, che inizierà alle 19.30, sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita. A soli 5 punti di distanza, Modena e Cesena lottano nella parte alta della classifica sognando non solo un posto in Serie A, ma anche una rivalsa dopo un periodo non positivo: all’ottavo posto, i romagnoli mancano la vittoria da cinque giornate mentre i padroni di casa allenati da Sottil cercheranno di tornare a vincere dopo le sconfitte incassate contro Padova ed Entella. È dunque un altro weekend di grandi emozioni quello che aspetta il pubblico della Serie B, tra una classifica in continuo movimento e una lotta al vertice all’ultimo respiro. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la Fa Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.