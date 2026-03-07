Tuttosport.com
Lo Spezia di Donadoni ribalta il Monza. Colpo Entella a Bolzano

I brianzoli si fanno rimontare il doppio vantaggio e cadono al Picco sotto la doppietta di Artistico. La Virtus batte il Sudtirol mentre l'Avellino passa al 92'
2 min
Monzaspezia
Lo Spezia di Donadoni ribalta il Monza. Colpo Entella a Bolzano © LAPRESSE

LA SPEZIA - Tonfo Monza a La Spezia! I brianzoli indirizzano la partita ma poi, in inferiorità numerica, subiscono la rimonta dello Spezia di Donadoni che vince per 4-2 fermando a quattro la striscia di vittorie consecutive dei biancorossi.
Neanche 10 minuti sul cronometro e i brianzoli sbloccano il parziale grazie ad una super azione di Cutrone finalizzata da Petagna a porta vuota. La coppia si ripete al 16' ma a ruoli invertiti, assist di Petagna e gol di Cutrone per il 2-0. I padroni di casa però riaprono subito (20') la contesa con il solito Artistico, bravo a farsi spazio nell'area piccola con una bella girata, e pareggiano al 34' con il colpo di testa di Aurelio subito dopo l'espulsione (doppia ammonizione) di Carboni. Ad inizio ripresa lo Spezia completa l'opera realizzando con Bandinelli la rete del 3-2 al 55'. Il poker lo cala Artistico (10° gol in campionato) di testa al 93' per un importante successo nella lotta salvezza/playout.

Serie B, la classifica

Colpo Entella a Bolzano. Festa Avellino al 92'

Altre importanti vittorie in chiave salvezza/playout arrivano dal Druso di Bolzano con l'Entella che batte il Sudtirol per 1-0 salendo a quota 31 punti. Decide il di Marconi al 73' arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo figlio, a sua volta, di una superba parata di Adamonis su Marconi.
E poi dal Paternio di Avellino con il successo dei Lupi per 1-0 contro il Padova. Padroni di casa che, dopo aver fatto la partita (colpendo anche un palo con Biasci), riescono a trovare al 92' il gol vittoria (la prima sotto la guida di Ballardini) con Russo autore di una gran rete di mancino con Sorrentino bucato sul suo palo. Lupi che salgono a quota 33 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

