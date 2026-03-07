Lo Spezia di Donadoni ribalta il Monza. Colpo Entella a Bolzano

LA SPEZIA - Tonfo Monza a La Spezia! I brianzoli indirizzano la partita ma poi, in inferiorità numerica, subiscono la rimonta dello Spezia di Donadoni che vince per 4-2 fermando a quattro la striscia di vittorie consecutive dei biancorossi.

Neanche 10 minuti sul cronometro e i brianzoli sbloccano il parziale grazie ad una super azione di Cutrone finalizzata da Petagna a porta vuota. La coppia si ripete al 16' ma a ruoli invertiti, assist di Petagna e gol di Cutrone per il 2-0. I padroni di casa però riaprono subito (20') la contesa con il solito Artistico, bravo a farsi spazio nell'area piccola con una bella girata, e pareggiano al 34' con il colpo di testa di Aurelio subito dopo l'espulsione (doppia ammonizione) di Carboni. Ad inizio ripresa lo Spezia completa l'opera realizzando con Bandinelli la rete del 3-2 al 55'. Il poker lo cala Artistico (10° gol in campionato) di testa al 93' per un importante successo nella lotta salvezza/playout.