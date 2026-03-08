Frosinone show, Samp asfaltata e in crisi. Che rimonta del Catanzaro, ko Juve Stabia

Gol, conferme e sorprese: il pomeriggio di Serie B ha un copione divertente e ricco di suspunse. In particolare a Catanzaro, dove i calabresi riescono a rimontare l'Empoli dopo un doppio passivo. Un risultante che tiene vive le speranze dei giallorossi per il quarto posto, mentre è una chance sprecata dai toscani per allontanarsi dalla zona rossa. Il Frosinone fa valere la propria superiorità e passeggia contro la Sampdoria, sempre più in crisi e nei bassifondi della classifica. I ciociari invece restano in scia al Monza per il secondo posto, che significherebbe promozione in Serie A. Il Mantova ritrova il sorriso, conquistando i tre punti contro la Juve Stabia, che non vince ormai da cinque partite e deve guardarsi alle spalle per la lotta playoff.
Frosinone show, Samp sprofonda. Ribaltone del Catanzaro
Il Frosinone impone subito la propria forza contro la Sampdoria: Fiori apre le danze nel primo tempo, poi nella ripresa Raimondo e Corrado chiudono i giochi. Dopo tre pareggi di fila, la squadra di Alvini ritrova il successo e si rimette in corsa. Colpo a sorpresa del Mantova contro la Juve Stabia grazie alle reti di Bragantini e Mancuso: partita condizionata dal doppio giallo a Pierbon, che lascia le vespe in dieci dal 26'. Festival del gol a Catanzaro: doppio vantaggio ospite firmato da Elia e l'ex Milan Nasti, poi si sveglia Pittarello che con una doppietta acciuffa il pareggio, ma la rimonta viene completata da Cassandro.
- Catanzaro-Empoli 3-2
- Frosinone-Sampdoria 3-0
- Mantova-Juve Stabia 2-0
- Carrarese-Palermo 17.15
- Pescara-Bari 19.30