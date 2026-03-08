Frosinone show, Samp asfaltata e in crisi. Che rimonta del Catanzaro, ko Juve Stabia

Gol, conferme e sorprese: il pomeriggio di Serie B ha un copione divertente e ricco di suspunse. In particolare a Catanzaro, dove i calabresi riescono a rimontare l'Empoli dopo un doppio passivo. Un risultante che tiene vive le speranze dei giallorossi per il quarto posto, mentre è una chance sprecata dai toscani per allontanarsi dalla zona rossa. Il Frosinone fa valere la propria superiorità e passeggia contro la Sampdoria, sempre più in crisi e nei bassifondi della classifica. I ciociari invece restano in scia al Monza per il secondo posto, che significherebbe promozione in Serie A. Il Mantova ritrova il sorriso, conquistando i tre punti contro la Juve Stabia, che non vince ormai da cinque partite e deve guardarsi alle spalle per la lotta playoff.