Dazn: il big match Monza-Palermo è gratis!

Il big match dell’U-Power Stadium sarà la partita di Serie B trasmessa gratuitamente da Dazn per la 30ª giornata. Monza-Palermo, scontro valido per la parte alta della classifica e la lotta per un posto diretto in Serie A, andrà in scena sabato 14 marzo alle 17.15 e sarà accessibile gratuitamente a tifosi e appassionati, senza necessità di registrazione. Si preannuncia un match denso di carica agonistica: i siciliani, quarti, volano in Lombardia dopo aver vinto di misura in casa della Carrarese e con l’obiettivo di tornare a Palermo con i tre punti che garantirebbero un avvicinamento al Frosinone di Alvini. Il Monza del duo Petagna-Cutrone, invece, si esibirà davanti ai suoi tifosi non solo per consolidare il secondo posto in classifica, ma anche per tentare di avvicinarsi al Venezia capolista. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.