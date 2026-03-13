Il Modena torna a vincere: tris playoff e Spezia inguaiato

MODENA - Torna a trovare i tre punti il Modena che alza il sipario sul 30° turno di Serie B superando per 3-0 al Braglia lo Spezia. Doppietta di De Luca e firma finale di Gliozzi, i canarini di Sottil si rilanciano nel cercare il miglior posizionamento nella zona playoff. Si arresta invece il cammino salvezza di Donadoni che, dopo due risultati utili, crolla in Emilia ancorandosi al 18° posto che al momento vorrebbe dire retrocessione in Serie C.
Modena-Spezia, la partita
Dopo 3' primo squillo dei padroni di casa con un gran pallone dalla destra di De Luca che mette un pallone sulla testa perfetto per Gliozzi, è bravissimo Sernicola a rientrare e anticipare. Al 19' la risposta ospite proprio con Sernicola che scende sulla destra, arriva sul fondo, rientra sul mancino saltando Zanimacchia e centra un traversone per Aurelio che di testa sfiora la traversa. Al 28' si stappa l'incontro: corner di Zanimacchia, deviazione che libera il classe 2008 Wiafe, conclusione in diagonale e sottoporta arriva la deviazione di piede di De Luca di fronte a Radunovic. Ad inizio ripresa dilagano i canarini: al 55' De Luca di testa insacca su cross di Santoro il raddoppio, firmando la doppietta; al 58' si mette i panni dell'assistman l'attaccante gialloblù e serve alla perfezione Gliozzi per il tris. Poche le soluzioni dalla panchina per Donadoni, arrivato a Modena con 8 indisponibili, e la partita nell'ultima mezz'ora si spegna. Nel recupero Pedro Mendes e Ambrosino sfiorano il poker, al fischio finale è 3-0 Modena.