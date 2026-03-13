Il Modena torna a vincere: tris playoff e Spezia inguaiato

Modena-Spezia, la partita

Dopo 3' primo squillo dei padroni di casa con un gran pallone dalla destra di De Luca che mette un pallone sulla testa perfetto per Gliozzi, è bravissimo Sernicola a rientrare e anticipare. Al 19' la risposta ospite proprio con Sernicola che scende sulla destra, arriva sul fondo, rientra sul mancino saltando Zanimacchia e centra un traversone per Aurelio che di testa sfiora la traversa. Al 28' si stappa l'incontro: corner di Zanimacchia, deviazione che libera il classe 2008 Wiafe, conclusione in diagonale e sottoporta arriva la deviazione di piede di De Luca di fronte a Radunovic. Ad inizio ripresa dilagano i canarini: al 55' De Luca di testa insacca su cross di Santoro il raddoppio, firmando la doppietta; al 58' si mette i panni dell'assistman l'attaccante gialloblù e serve alla perfezione Gliozzi per il tris. Poche le soluzioni dalla panchina per Donadoni, arrivato a Modena con 8 indisponibili, e la partita nell'ultima mezz'ora si spegna. Nel recupero Pedro Mendes e Ambrosino sfiorano il poker, al fischio finale è 3-0 Modena.