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Corazza riprende due volte il Frosinone. Vittoria importante per il Bari

Pareggio pirotecnico a Cesena con i ciocari che mancano un'importante opportunità. I pugliesi calano il poker contro la Reggiana
2 min
Corazza riprende due volte il Frosinone. Vittoria importante per il Bari © LAPRESSE

CESENA - Sabato della 30ª giornata di campionato che si apre con lo spettacolare pareggio per 2-2 tra Cesena e Frosinone con gli ospiti ripresi due volte. Finale di primo tempo rovente, prima con il gol degli ospiti realizzato da Corrado e poi con il rigore sbagliato dai padroni di casa con Shpendi all'ultimo minuto di recupero. Gli emiliani trovano al 60' il pareggio con Corazza, i ciociari si riprendono il comando al 72' con Ghedjemis ma nuovamente il Cesena riprende la partita grazie ancora a Corazza al 79'. Un pari amaro per il Frosinone che manca una ghiotta occasione per rilanciarsi nella corsa al vertice (3° a 49 punti).
La Juve Stabia non approfitta il pari del Cesena pareggiando in casa la Carrarese per 1-1 (Mosti al 33' e rigore di Torregrossa al 77' per il pari ospiti) restando a +1 sugli emiliani (41 punti a 40) per la lotta al 7° posto, mentre secondo successo consecutivo per il Catanzaro (5° a 52 punti) che vince a Padova 3-1 trascinato da Alesi (17') e la doppietta di Iemmello (51' e 94')

Lotta salvezza: bene il Bari!

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Bari che domina lo scontro diretto contro la Reggiana battendola al Sant'Elia per 4-1 con i gol di Artioli (10'), la doppietta di Rao (16' e 48') ed il poker calato da Moncini (57') per superarla e salire a quota 31 punti.
Sfuma amaramente la seconda vittoria consecutiva per tenersi lontana dalla zona calda per il Mantova (31 punti, 15° posto) che pareggia ad Empoli 2-2: Bragantini (21') e Cella (37') regalano il doppio vantaggio ai toscani che, però, subiscono nella ripresa la rimonta dei padroni di casa firmata da Shpendi (50') e Saporiti (84').

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