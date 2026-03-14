CESENA - Sabato della 30ª giornata di campionato che si apre con lo spettacolare pareggio per 2-2 tra Cesena e Frosinone con gli ospiti ripresi due volte. Finale di primo tempo rovente, prima con il gol degli ospiti realizzato da Corrado e poi con il rigore sbagliato dai padroni di casa con Shpendi all'ultimo minuto di recupero. Gli emiliani trovano al 60' il pareggio con Corazza, i ciociari si riprendono il comando al 72' con Ghedjemis ma nuovamente il Cesena riprende la partita grazie ancora a Corazza al 79'. Un pari amaro per il Frosinone che manca una ghiotta occasione per rilanciarsi nella corsa al vertice (3° a 49 punti).

La Juve Stabia non approfitta il pari del Cesena pareggiando in casa la Carrarese per 1-1 (Mosti al 33' e rigore di Torregrossa al 77' per il pari ospiti) restando a +1 sugli emiliani (41 punti a 40) per la lotta al 7° posto, mentre secondo successo consecutivo per il Catanzaro (5° a 52 punti) che vince a Padova 3-1 trascinato da Alesi (17') e la doppietta di Iemmello (51' e 94')