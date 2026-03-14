CESENA - Sabato della 30ª giornata di campionato che si apre con lo spettacolare pareggio per 2-2 tra Cesena e Frosinone con gli ospiti ripresi due volte. Finale di primo tempo rovente, prima con il gol degli ospiti realizzato da Corrado e poi con il rigore sbagliato dai padroni di casa con Shpendi all'ultimo minuto di recupero. Gli emiliani trovano al 60' il pareggio con Corazza, i ciociari si riprendono il comando al 72' con Ghedjemis ma nuovamente il Cesena riprende la partita grazie ancora a Corazza al 79'. Un pari amaro per il Frosinone che manca una ghiotta occasione per rilanciarsi nella corsa al vertice (3° a 49 punti).
La Juve Stabia non approfitta il pari del Cesena pareggiando in casa la Carrarese per 1-1 (Mosti al 33' e rigore di Torregrossa al 77' per il pari ospiti) restando a +1 sugli emiliani (41 punti a 40) per la lotta al 7° posto, mentre secondo successo consecutivo per il Catanzaro (5° a 52 punti) che vince a Padova 3-1 trascinato da Alesi (17') e la doppietta di Iemmello (51' e 94')
Lotta salvezza: bene il Bari
Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Bari che domina lo scontro diretto contro la Reggiana battendola al Sant'Elia per 4-1 con i gol di Artioli (10'), la doppietta di Rao (16' e 48') ed il poker calato da Moncini (57') per superarla e salire a quota 31 punti.
Sfuma amaramente la seconda vittoria consecutiva per tenersi lontana dalla zona calda per il Mantova (31 punti, 15° posto) che pareggia ad Empoli 2-2: Bragantini (21') e Cella (37') regalano il doppio vantaggio ai toscani che, però, subiscono nella ripresa la rimonta dei padroni di casa firmata da Shpendi (50') e Saporiti (84').
Tris Monza al Palermo, pari in Samp-Venezia
Netta vittoria del Monza per 3-0 sul Palermo, nel posticipo della 30ª giornata di Serie B. Per i brianzoli a segno Petagna nel primo tempo, Ciurria e Colombo nella ripresa. Il Venezia capolista blinda la difesa a Genova ed eguaglia la sua miglior striscia di imbattibilità esterna in Serie B (nove, come nel 1957). Lo 0-0 contro una Sampdoria in crisi (5 gare di fila senza successi) favorisce però proprio il Monza, che si porta a -1 dalla vetta.