L'Avellino cambia marcia e crede ancora nei playoff. Ballardini conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie B, questa volta sul campo dell'Entella, e respira un po'. Un seccesso che permette ai bianconeri di allontanarsi dalla zona rossa e anche da playout, che però restano sempre dietro l'angolo. I lupi sono al centro della classifica, ma sono in un momento di forma per continuare la scalata. E la prossima giornata contro il Sudtirol avranno un'altra chance per dimostrare la loro crescita. Frena invece la squadra di Chiappella, dopo due vittorie di fila: i biancocelesti restano negli ultimi cinque posti, ma la classifica è molto corta. E tutto può ancora cambiare. Solo un pareggio (quarto risultato utile di fila) tra il Sudtirol e il Pescara di Insigne, con gli abruzzesi che restano all'ultimo posto in classifica. Gli altoatesini restano appena fuori dalla top 8.