L'Avellino cambia marcia e crede ancora nei playoff. Ballardini conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie B, questa volta sul campo dell'Entella, e respira un po'. Un seccesso che permette ai bianconeri di allontanarsi dalla zona rossa e anche da playout, che però restano sempre dietro l'angolo. I lupi sono al centro della classifica, ma sono in un momento di forma per continuare la scalata. E la prossima giornata contro il Sudtirol avranno un'altra chance per dimostrare la loro crescita. Frena invece la squadra di Chiappella, dopo due vittorie di fila: i biancocelesti restano negli ultimi cinque posti, ma la classifica è molto corta. E tutto può ancora cambiare. Solo un pareggio (quarto risultato utile di fila) tra il Sudtirol e il Pescara di Insigne, con gli abruzzesi che restano all'ultimo posto in classifica. Gli altoatesini restano appena fuori dalla top 8.
Avellino sorride, Entella ko. Pescara, solo un pari
L’Avellino parte forte e al 3' sfiora il vantaggio con Russo, che calcia a giro ma manda di poco fuori. L’Entella risponde poco dopo con un colpo di testa di Tiritiello, impreciso. Al 17’ grande occasione per i liguri: Daffara non trattiene e Di Mario colpisce il palo. Al 22' i biancoverdi passano in vantaggio: lancio di Izzo, Tutino controlla e Russo recupera palla, calcia dal limite e batte Colombi per l’1-0. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: su corner di Palumbo, Cancellotti svetta di testa sul secondo palo e firma il 2-0. Nella ripresa l’Avellino gestisce il vantaggio senza grandi rischi. Al 77' l’Entella segna con Franzoni, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel recupero, al 93’, Tiritiello accorcia di testa. È solo un brivido finale: l’Avellino vince 2-1 e conquista tre punti importanti. Nel posticipo di Serie B, il Pescara non va oltre il pari sul campo del Sudtirol (in dieci dal 77' per il rosso a Talt), con la sfida che termina solo 0-0. Un punto che non sposta molto in zona salvezza e che fa perde ulteriore distanza (-5 punti) agli abruzzesi dal Bari.