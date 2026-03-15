Avellino, la cura Ballardini: secondo successo di fila e playoff nel mirino, Entella ko

L'Avellino cambia marcia e crede ancora nei playoff. Ballardini conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie B, questa volta sul campo dell'Entella, e respira un po'. Un seccesso che permette ai bianconeri di allontanarsi dalla zona rossa e anche da playout, che però restano sempre dietro l'angolo. I lupi sono al centro della classifica, ma sono in un momento di forma per continuare la scalata. E la prossima giornata contro il Sudtirol avranno un'altra chance per dimostrare la loro crescita. Frena invece la squadra di Chiappella, dopo due vittorie di fila: i biancocelesti restano negli ultimi cinque posti, ma la classifica è molto corta. E tutto può ancora cambiare.
Avellino alza la testa e sorride. Entella ko
L’Avellino parte forte e al 3' sfiora il vantaggio con Russo, che calcia a giro ma manda di poco fuori. L’Entella risponde poco dopo con un colpo di testa di Tiritiello, impreciso. Al 17’ grande occasione per i liguri: Daffara non trattiene e Di Mario colpisce il palo. Al 22' i biancoverdi passano in vantaggio: lancio di Izzo, Tutino controlla e Russo recupera palla, calcia dal limite e batte Colombi per l’1-0. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: su corner di Palumbo, Cancellotti svetta di testa sul secondo palo e firma il 2-0. Nella ripresa l’Avellino gestisce il vantaggio senza grandi rischi. Al 77' l’Entella segna con Franzoni, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel recupero, al 93’, Tiritiello accorcia di testa. È solo un brivido finale: l’Avellino vince 2-1 e conquista tre punti importanti.