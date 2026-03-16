Così Venezia e Monza vedono insieme la Serie A

La 30ª giornata di B ci ha detto che il Venezia di Stroppa e il Monza di Bianco stanno andando a braccetto verso la Serie A, separate da un solo punto. Anche perché le dirette inseguitrici perdono colpi e per quel che riguarda la lotta per la promozione diretta, potrebbero essere vicine alla resa. Il Frosinone, terzo in classifica, non sa più vincere anzi, pare abbonato ai 2-2: quello maturato sabato a Cesena è stato il quarto nelle ultime cinque partite, col risulta