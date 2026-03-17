Venezia, tris al Padova e allungo: la Reggiana frena il Monza. Colpo Mantova, si salva l'Empoli

VENEZIA - Non c'è storia al Penzo , il Venezia gioca al gatto col topo col Padova e si impone, restando primo in classifica. Troppo il divario tra le due squadre, che sarebbe potuto esser molto più ampio se non fosse stato per Sorrentino, autore di almeno 4 parate decisive. I biancoscudati si presentano in laguna con un atteggiamento difensivo molto spiccato, linee di difesa e centrocampo compatte, formate da nove giocatori, lasciando il compito di ripartire al solo Lasagna. L'obiettivo è quello di non lasciare spazi al dominio del Venezia, che, però, si fa vedere già dopo 48 secondi, quando Haps, liberato in profondità da Yeboah, mette la freccia e scatta, trovandosi a calciare dal limite dell'area di poco fuori. È il prologo a una gara dominata , con il "solito" Venezia dal gran possesso palla in lungo e in largo, capace di macinare gioco. Bisogna però aspettare la zuccata di Svoboda su calcio d'angolo di Busio per vedere la rete del Venezia. Dopo il tè caldo bastano undici secondi per vedere la seconda rete dei padroni di casa. Doumbia sfrutta un'incertezza di Sorrentino direttamente sul lancio di Stankovic, allungato di testa da Svoboda. Sorrentino è incerto ed è lesto il centrocampista a fiondarsi sul pallone, segnando il 2-0. Al 74', sugli sviluppi di un angolo Kike Perez scambia con Hainaut e dipinge un sinistro a giro da posizione defilata che si infila alla destra di Sorrentino. Calo di concentrazione a otto minuti dalla fine per i padroni di casa, con la difesa che si fa trovare un po' in bambola e Capelli è il più veloce a calciare in porta di sinistro su assist al bacio di Lasagna, segnando il punto della bandiera. Da segnalare è stata l'atmosfera surreale per uno dei derby più sentiti del Veneto , visto che la trasferta vietata ai tifosi ospiti ha fatto sì che il settore dedicato al Padova si limitasse a 34 persone. Motivo che ha portato una parte della tifoseria a "scioperare" per i primi venti minuti, evitando di dare il via al "consueto scambio di cortesie".

Reggiana-Monza 0-0

Delusione Monza: non vanno oltre lo 0-0 i brianzoli a Reggio Emilia, contro una Reggiana che veniva da tre sconfitte consecutive e dal pesante 4-1 di Bari. I granata (curva in silenzio per i primi 15 minuti per contestazione dopo gli ultimi risultati, ma alla fine ecco la riconciliazione dopo l'ottimo punto in chiave salvezza). Le occasioni più grandi sono di Colombo, su tutti la traversa nel secondo tempo. Diverse occasioni anche per i locali, ma le ripartenze sono risultate un po' imprecise nelle ultime scelte.

Palermo-Juve Stabia 2-2

Il Palermo interrompe la striscia di nove vittorie in casa pareggiando per 2-2 con una Juve Stabia capace di difendersi bene e ripartire. Pronti via e le Vespe si rendono subito pericolose con uno scambio tra Mosti e Okoro, quest'ultimo entra in area e viene steso da Joronen. Per l'arbitro Dionisi è calcio di rigore. Dal dischetto, all'11', va Leone che non sbaglia. I rosanero provano a reagire e si rendono pericolosi con Pohjanpalo (parata di Confente) e Segre (colpo di testa che finisce sulla traversa). Nella ripresa Inzaghi mischia le carte e inserisce subito Le Douaron e poco dopo Rui Modesto. Al 57' contatto Bani-Confente, Var e rigore per il Palermo. Dagli undici metri Pohjanpalo, a quota 21 in campionato, trasforma. È un altro Palermo e al 65' trova il raddoppio con Bani che deposita in rete un pallone che poco prima aveva impattato sulla traversa su colpo di testa di Ceccaroni. Al 73', però, la Juve Stabia riaccuffa il pari con una conclusione volante di Mosti. Nel finale forcing del Palermo, ma non basta.

Mantova-Cesena 3-0

Il Mantova torna alla vittoria davanti al proprio pubblico e nel giorno del 115° compleanno della società. A farne le spese un Cesena che è parso non in grado di contenere gli affondi dei padroni di casa. Il cambio del mister in casa bianconera (Ashley Cole al posto di Mignani) non ha dato l'effetto desiderato. Il Mantova passa al 6' con uno sfortunato tocco di Zaro che mette alle spalle del suo portiere. Nella ripresa i biancorossi aumentano il proprio ritmo e con Meroni al 12' raddoppiano. Nei minuti di recupero, anche Mancuso entra nel tabellino delle marcature. Un 3-0 che rilancia le speranze dei virgiliani di raggiungere la salvezza per tempo.

Spezia-Empoli 1-1

Pareggio in chiave salvezza che serve più all'Empoli che allo Spezia di Donadoni. Finisce 1-1. Dopo un inizio timido da entrambe le parti è lo Spezia a prendere in mano il pallino del gioco creando pericoli per la difesa ospite. L'occasione più grossa capita ad Artistico che salta il portiere in uscita e calcia in porta, nei pressi del palo però interviene Moruzzi che salva la sua porta. Ad inizio ripresa si vede dalla parti della difesa spezzina anche l'Empoli che prova a capitalizzare un contropiede, ma il colpo di testa di Degli Innocenti è preda del portiere. Al 25' lo Spezia la sblocca, cross di Aurelio, colpo di testa di Artistico e palla nell'angolo basso. Nel finale lo Spezia fallisce almeno in tre occasioni il gol del raddoppio, fallendo la chance per chiudere definitivamente i conti. Ma nel recupero arriva il gol del pareggio, lo firma Saporiti su rigore concesso per un fallo di mano di Aurelio su colpo di testa di Shpendi dopo revisione al Var. Un punto che lascia l'amaro in bocca ai padroni di casa per le occasioni sprecate, mentre regala ossigeno prezioso alla classifica dei toscani in un finale di partita concitato.