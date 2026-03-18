Il Frosinone batte il Bari e accorcia sul Monza. Insigne show nel tris Pescara, crolla la Sampdoria

FROSINONE - Vittoria casalinga in rimonta per il Frosinone , che batte il Bari e si avvicina così alla seconda posizione in classifica occupata dal Monza, distante ora soltanto due lunghezze. Prima frazione di gioco contraddistinta da ritmi elevati. Gli ospiti passano praticamente al primo affondo : Moncini scappa sulla corsia di destra e trova al centro area Rao, bravissimo a coordinarsi ed a battere Palmisani con un potente destro. I giallazzurri reagiscono immediatamente e pochi minuti più tardi, Fini si mette in proprio e dopo un paio di finte calcia sul primo palo realizzando il pari. È questo il momento migliore dei padroni di casa che impegnano Cerofolini dapprima al 12' con una rovesciata di Gelli e successivamente al 24' con una conclusione di sinistro dal limite del solito Fini, sul quale l'estremo difensore dei pugliesi è bravissimo a respingere in angolo. Scampato il pericolo il Bari si riaffaccia in avanti. Al 32' Rao ha una buona occasione ma Palmisani è bravo questa volta a respingere. In apertura di ripresa i ragazzi di Alvini trovano il vantaggio : sugli sviluppi di una rimessa laterale, Fini scappa sulla corsia di destra e trova sul secondo palo l'accorrente Corrado che insacca con una precisa battuta rasoterra con il sinistro. Al 17' è ancora un imprendibile Fini a saltare un paio di avversari ed a impegnare Cerofolini con un sinistro sul quale il portiere compie un vero e proprio miracolo. Poco dopo è Raimondo di testa a sfiorare il terzo gol per i canarini.

Pescara-Virtus Entella 3-0

Il Pescara batte l'Entella all'Adriatico e continua la risalita nel segno di Lorenzo Insigne. L'ex attaccante del Napoli, assoluto protagonista del match, prima manda in gol Cagnano, poi serve a Caligara il pallone del 2-0, infine realizza la rete del 3-0. Un fuoriclasse in B che illumina il match con giocate pregevoli tra gli applausi scroscianti di un pubblico estasiato. Eppure in avvio i liguri spaventano i padroni di casa sfiorando il vantaggio con Franzoni e Dalla Vecchia. Il risultato si sblocca al 20', sugli sviluppi di un calcio d'angolo Insigne serve Cagnano che di sinistro trafigge Colombi. Al 32' l'Entella va vicina al pareggio con Tirelli che non approfitta di un'uscita avventata di Saio sbagliando la misura del pallonetto. Poco più tardi si fa male Colombi, al suo posto entra il secondo portiere Siaulys che dopo soli 3' è costretto a capitolare. Caligara scambia con Insigne e sorprende il portiere lituano con un rasoterra velenoso. Si va al riposo sul 2-0 e ad inizio ripresa di nuovo Tirelli, su perfetto assist di Di Mario, non inquadra il bersaglio fallendo la chance di riaprire l'incontro. All'11' Insigne, servito in verticale da Caligara, supera il suo diretto marcatore e di destro supera Siaulys anche grazie a una deviazione di Marconi. Il Pescara gestisce il vantaggio fino alla fine e porta a casa un successo prezioso, ora l'undici di Gorgone è a soli 3 punti dalla zona salvezza, uno scenario inimmaginabile fino a qualche settimana fa.

Carrarese-Sampdoria 2-0

Carrarese show, Samp annichilita. Torna alla vittoria la squadra azzurra e fa un balzo in avanti nella lotta salvezza. Ripresa scoppiettante dopo un primo tempo equilibrato e vantaggio dei marmiferi al 17' con Hasa che da pochi passi deviava in rete un cross di Zanon. Pafundi al 42' centra la traversa e nel recupero Finotto trasforma un rigore concesso per un fallo su Zanon. Tardivi i cambi di Lombardo. Al 5' del primo tempo la Carrarese si è vista annullare un gol di Abiuso dal Var per un fallo dello stesso giocatore.

Avellino-Sudtirol 3-2

Terza vittoria di fila per l'Avellino al termine di una gara ricca di emozioni. Avellino in vantaggio con Patierno, al primo gol in serie B che, con un tiro di piatto al volo devia in rete l'assist di Biasci dalla sinistra. L'Avellino gestisce il vantaggio senza problemi ma al 6' st il Sudtirol pareggia con il rigore di Casiraghi concesso per una deviazione di Patierno, in area, con il braccio su tiro dello stesso Casiraghi. Al 27' st Izzo innesca sulla trequarti Besaggio che scambia con Patierno e infila in rete ma gli ospiti pareggiano immediatamente con Pecorini che di testa sovrasta Izzo e devia in rete il tiro di Casiraghi dall'angolo. Al 35' il gol di Izzo che, servito da Simic, sugli sviluppi di un tiro dall'angolo di Palumbo, contestato dal Sudtirol (la palla aveva superato la linea di fondo) firma la definitiva vittoria irpina.