Serie B: la Sampdoria sfida l'Avellino, gratis su Dazn

Domenica 22 marzo alle 17.15 il programma della 32ª giornata di Serie B proseguirà con la sfida tra Sampdoria e Avellino allo stadio Luigi Ferraris, visibile a tutti su Dazn in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione. I tre punti in palio pesano per entrambe le formazioni, spinte da urgenze di classifica diverse ma ugualmente determinanti per il finale di stagione. L'appuntamento di Genova mette di fronte due squadre obbligate a non sbagliare in un incrocio che si preannuncia teso, specialmente dopo il precedente dell'andata che ha visto l’Avellino imporsi per 2-1. La Sampdoria di Attilio Lombardo (nella foto), ferma al 15° posto ma a pari punti con Bari e Virtus Entella, ha il compito di centrare il successo per allontanare lo spettro dei playout e mettere in sicurezza la categoria davanti al proprio pubblico. Di contro, la squadra di Davide Ballardini arriva a Marassi con l'ambizione di chi inizia a vedere il traguardo: una vittoria permetterebbe infatti agli irpini di agganciare la zona spareggi, trasformando questa trasferta in un bivio decisivo per alimentare il sogno promozione.
Non solo la B
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la Fa Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.