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Brunori e Palma stendono l'Avellino: la Samp torna a vincere. Tris Frosinone, Monza agganciato

I blucerchiati interrompono un lungo digiuno e raccolgono 3 punti d'oro nella corsa per non retrocedere. I ciociari accorciano sulla vetta
2 min
Serie BFrosinoneSampdoria
Brunori e Palma stendono l'Avellino: la Samp torna a vincere. Tris Frosinone, Monza agganciato© LAPRESSE

La Samp interrompe il digiuno. Dopo 7 giornate, gli uomini Lombardo - subentrato il 9 marzo all'esonerato Gregucci - tornano al successo superando in casa l'Avellino per 2-1. Un successo firmato Brunori (72') e Palma (80') e che consente inoltre ai blucerchiati di risalire fino a quota 34 punti, che non bastano però a risolvere la lotta per non retrocedere. Secondo successo consecutivo invece per il Frosinone, che supera il Sudtirol in trasferta con il finale di 3-1: decidono l'incontro Raimondo (7'), Calò (68') e Ghedjemis (85'). Un successo che segue la vittoria con il Bari e che consente ai ciociari di agganciare il Monza a quota 65 punti, con i brianzoli che sabato 21 hanno pareggiato nello scontro diretto con il Venezia, ora al comando della classifica con un vantaggio di 3 lunghezze.

Poker Empoli, crollo Bari

Fra gli altri incontri di giornata, l'Empoli si impone per 4-2 sul Pescara e raccoglie 3 punti d'oro in chiave salvezza, lasciando invece i Delfini all'ultimo posto. Restando ai piani bassi della classifica, il Bari crolla in casa contro la Carrarese arrendendosi con il finale di 3-0 e rimanendo in piena zona retrocessione. Alle 19.30, il fischio d'inizio di Virtus Entella-Reggiana.

 

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