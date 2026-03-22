Brunori e Palma stendono l'Avellino: la Samp torna a vincere. Tris Frosinone, Monza agganciato

La Samp interrompe il digiuno. Dopo 7 giornate, gli uomini Lombardo - subentrato il 9 marzo all'esonerato Gregucci - tornano al successo superando in casa l'Avellino per 2-1. Un successo firmato Brunori (72') e Palma (80') e che consente inoltre ai blucerchiati di risalire fino a quota 34 punti, che non bastano però a risolvere la lotta per non retrocedere. Secondo successo consecutivo invece per il Frosinone, che supera il Sudtirol in trasferta con il finale di 3-1: decidono l'incontro Raimondo (7'), Calò (68') e Ghedjemis (85'). Un successo che segue la vittoria con il Bari e che consente ai ciociari di agganciare il Monza a quota 65 punti, con i brianzoli che sabato 21 hanno pareggiato nello scontro diretto con il Venezia, ora al comando della classifica con un vantaggio di 3 lunghezze.