Il Palermo vince sotto gli occhi di Mattarella. Bene il Frosinone: Venezia agganciato in vetta

Il Frosinone batte 2-0 il Padova nel match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie B e aggancia il Venezia - in campo domani contro la Juve Stabia - a quota 68 punti in vetta alla classifica. Raimondo sblocca il risultato al 25' del primo tempo, Gelli raddoppia quattro minuti più tardi. Prosegue il momento no dei veneti, ancora sconfitti e precipitati a ridosso della zona playout. Vince anche il Palermo per 2-0 al Renzo Barbera contro l'Avellino: decidono, con un gol per tempo, le firme di Palumbo e Ranocchia. Irpini in dieci uomini dal minuto 43 per il doppio giallo estratto a Izzo. In classifica, i rosanero salgono in quarta posizione a quota 64 punti mentre l'Avellino resta decimo a 39 punti.