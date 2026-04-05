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Il Palermo vince sotto gli occhi di Mattarella. Bene il Frosinone: Venezia agganciato in vetta

Il presidente della Repubblica era al Barbera per seguire il match: rosanero al quarto posto. Raimondo e Gelli regalano il primato ai ciociari
2 min
Il Palermo vince sotto gli occhi di Mattarella. Bene il Frosinone: Venezia agganciato in vetta © LAPRESSE

Il Frosinone batte 2-0 il Padova nel match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie B e aggancia il Venezia - in campo domani contro la Juve Stabia - a quota 68 punti in vetta alla classifica. Raimondo sblocca il risultato al 25' del primo tempo, Gelli raddoppia quattro minuti più tardi. Prosegue il momento no dei veneti, ancora sconfitti e precipitati a ridosso della zona playout. Vince anche il Palermo per 2-0 al Renzo Barbera contro l'Avellino: decidono, con un gol per tempo, le firme di Palumbo e Ranocchia. Irpini in dieci uomini dal minuto 43 per il doppio giallo estratto a Izzo. In classifica, i rosanero salgono in quarta posizione a quota 64 punti mentre l'Avellino resta decimo a 39 punti.

Mattarella allo stadio per seguire il Palermo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato allo stadio 'Renzo Barbera' il giorno di Pasqua per seguire Palermo-Avellino, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B. "Il presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero", fa sapere sui social la società rosanera, di cui il Capo dello Stato è tifoso.

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