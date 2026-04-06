Venezia, vittoria e nuovo primato. Sampdoria ok, Insigne fa volare il Pescara

Il Venezia si riprende la testa della classifica grazie al successo per 3-1 in casa sullo Juve Stabia: decide la doppietta di Adorante e un autogol di Giorgini. Il Monza scivola in terza posizione dopo il pari per 1-1 in casa del Catanzaro: Pessina su rigore, al minuto 96, risponde al vantaggio iniziale firmato da Pontisso. I briantei chiudono la gara in nove uomini dopo i rossi estratti a Cutrone e Balde Keita. Vince ancora il Pescara che non si ferma più e continua la scalata verso la salvezza: nel 3-1 contro la Reggiana a segno Olzer, Insigne e Meazzi. Seconda vittoria di fila per la Sampdoria che a Marassi regola di misura l'Empoli grazie alla rete di Pierini al minuto 58: i blucerchiati scavalcano in classifica i toscani e si portano a +3 sulla zona play out.