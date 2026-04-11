Gol del portiere, Iannarilli fa impazzire Avellino. Frena il Venezia, il Monza si fa sotto

Il finale del Partenio entra di diritto nella storia della stagione grazie all'impresa eroica di Antony Iannarilli. Il portiere dell'Avellino, tornato tra i pali dal primo minuto dopo un'assenza di sei mesi a causa del forfait del baby talento di proprietà della Juventus Daffara, ha firmato l'incredibile pareggio contro il Catanzaro allo scadere. Al 95', sugli sviluppi di un corner calciato da Insigne, l'estremo difensore classe '90 si è spinto in avanti trovando il colpo di testa vincente per l'1-1 definitivo. Per Iannarilli si tratta del secondo gol in carriera, dopo quello realizzato nel 2015 con la maglia del Gubbio. Una beffa atroce per il Catanzaro di Aquilani, che al 75' aveva assaporato la vittoria grazie a Pigliacelli, capace di ipnotizzare Favilli dal dischetto parandogli un calcio di rigore, ma che alla fine deve accontentarsi di un punto che mantiene comunque i calabresi in piena zona playoff.
Tutti i match
Il sabato di campionato regala sorprese anche negli altri campi, a partire dal mezzo passo falso del Venezia capolista, fermato sull'1-1 dall'Entella. La squadra di Stroppa passa avanti con Haps ma viene ripresa da una prodezza di Guiu, mancando l'allungo decisivo in vetta nonostante la superiorità numerica nel finale. Sorride invece la Sampdoria, che centra la terza vittoria consecutiva espugnando il campo del Pescara per 2-1 grazie a una zampata di Depaoli nel recupero. Pareggio amaro per il Sudtirol contro il Modena (1-1), con i padroni di casa che sbagliano un rigore con Casiraghi e colpiscono tre legni, mentre la Juve Stabia di Abate regola agevolmente il Cesena con un netto 2-0. Chiude il quadro il posticipo di serata, con il Monza che, grazie a Obiang e Pessina, batte 2-0 il Bari e aggancia il Frosinone al 2° posto.