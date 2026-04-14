Pedro Mendes beffa il Catanzaro al 95' e regala un punto play-off al Modena

Finisce 2-2 al "Ceravolo" il recupero della partita della 31esima giornata tra Catanzaro e Modena, rinviata il 17 marzo scorso a causa dell'allerta meteo. Primo tempo scoppiettante. Dopo l'iniziale brivido per i giallorossi - colpo di testa di Cotali finito di poco a lato da corner -, arriva già al quinto il vantaggio del Catanzaro con Pittarello, all'ottavo centro in campionato: la punta insacca di testa sfruttando un rimpallo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, rete convalidata dopo il check del var. Il primo tempo scorre con i padroni di casa in controllo, ma al 28esimo arriva all'improvviso il pareggio del Modena: è Adorni nel cuore dell'area a siglare di testa l'1-1 su cross di Cotali. I ragazzi di Sottil trovano entusiasmo e vanno ancora vicino al gol sull'asse Ambrosino-De Luca. Non c'è un attimo di sosta e, dall'altra parte, Pezzolato salva i suoi dal rischio autogol di Nieling. E' il preludio al nuovo vantaggio giallorosso: al 40' Rispoli, cercando la sponda di Liberali, penetra in area, sterza sul sinistro e trova il rasoterra vincente che vale il suo primo gol in B.